«Мужья ведут себя так, как мы позволяем». Жительница Слуцка о ситуации в семье, где супруг ищет любовницу в сети

Прочла историю женщины, у которой муж ищет подругу в интернете. Так вот, в этой ситуации надо не расстраиваться, а посмотреть на себя с другой стороны, сделать выводы и становиться сильной и независимой.

Мужья ведут себя так, как мы позволяем, и если женщина не уважает себя сама, как её может уважать муж?! Ведь не зря бывает так, что у одной жены муж даже ложку за собой не помоет, а у другой — и пол помоет, и посуду, и поесть ещё приготовит.

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Надо уважать себя, всегда расти и морально, и финансово, ведь только независимая женщина имеет право на своё мнение и свободу выбора. Сильная женщина не будет бояться, что муж может уйти или найти другую. Пусть ищет, не велика потеря.

Мне муж говорит, что я стерва, что у меня бомба в голове и никогда нельзя предугадать, что я могу «выкинуть». Любому мужику хочется чего-то нового в отношениях.

Мой муж однажды вечером собирался куда-то. Я спросила: «Куда?» А он ответил в шутку, что к любовнице. Я, конечно, тоже пошутила, чтобы он захватил с собой свои грязные носки, трусы, чтобы она постирала. Да ещё чтобы мне собойку принёс обратно, дабы утром не готовить. Теперь муж не шутит.

А по поводу вашей ситуации получается, что он может искать подругу, а вы друга — нет? Представьте, приходит муж домой, а у вас на кухне другой мужик сидит, чай пьёт. Да его ревность начнёт грызть изнутри! Вы же только мать его ребенка, а как женщина вы имеете полное право на новые знакомства и отношения! Радуйтесь. Меньше думайте о сложившейся ситуации, а думайте о себе, о ребёнке, не волнуйтесь, не ссорьтесь, а начните жить для себя и ребёнка! Что не делается, всё к лучшему!

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