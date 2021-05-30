Мы воспринимаем поцелуи как норму человеческого поведения, но о чём думали первые два человека, которые решили прикоснуться друг к другу губами? Образовательный канал Vsauce попытался найти ответ на этот вопрос, а «Теории и практики» выписали из видео самое главное.

Поцелуй — крайне приятное занятие для человека. При непродолжительном поцелуе мы сжигаем 2−3 калории, а наш мозг стимулирует выработку адреналина, который заставляет наше сердце биться чаще. Кроме того, положительные эффекты поцелуев связаны с уменьшением стресса и выводом «плохого» холестерина.

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Сейчас мы воспринимаем поцелуй как часть естественного проявления симпатии. Поцелуи встречаются и в животном мире, но только люди и некоторые виды приматов занимаются этим во время секса. Что же было в головах у первых двух людей, которые решили прикоснуться друг к другу губами?

До того, как появилась индустрия детского питания или инструкции для самостоятельного приготовления подобной пищи, многим матерям приходилось сначала самим пережёвывать еду и уже затем делиться ею с младенцем. Кормление грудью не могло обеспечить ребёнка теми полезными веществами, которые находились в других продуктах, а после пережёвывания детский организм легче усваивал полезные витамины. Сейчас пережёвывание пищи вместо ребёнка кажется нам скорее дикостью, хотя оно широко распространено в животном мире и до недавнего времени использовалось людьми.

«Поцелуй является более сильным подтверждением симпатии. Эволюционные психологи утверждают, что наши предки целовались намного чаще, чем мы сейчас».

Кормление является одним из основных факторов возникновения симпатии у ребёнка. До четырёх месяцев он распознаёт только объекты, которые находятся на расстоянии 20−25 сантиметров от его лица. Соответственно, в первые дни жизни чаще всего он видит лицо матери во время кормления. Распознание других лиц — необычайно важный аспект нашего общения, поэтому мы часто видим лица даже там, где их на самом деле нет (этот феномен называется парейдолия). В отличие от животных оболочка глаза у человека по большей части белая. Природе не нужно было скрывать направление нашего взгляда и маскировать его при помощи цвета, наоборот, оно специально очерчено, выявлено, чтобы мы могли понять, кто и когда на нас смотрит. Таким образом мы определяем, насколько мы интересны собеседнику, и строим гипотезы, как сильно он нам симпатизирует.

Поцелуй является более сильным подтверждением симпатии. Эволюционные психологи утверждают, что наше предки целовались намного чаще, чем мы сейчас. Таким образом они проверяли состоятельность потенциального партнёра. Судя по опросам, 59% мужчин и 69% женщин прервали бы начинающиеся отношения, если бы их не устраивали поцелуи.