Происшествия на выходных: на «Беларуськалии» погиб рабочий

В воскресенье 30 мая в шахте на 3-м рудоуправлении «Беларуськалия» погиб бригадир Анатолий Эгипте 1966 года рождения. Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая. Пресс-служба «Беларуськалия»

Был задержан и отпущен главный редактор портала Hrodna. life

В воскресенье 30 мая днём, главного редактора гродненского интернет-издания Hrodna. life, задержали. Позже его привезли на квартиру, где провели осмотр. Милиция подтвердила задержание., сотрудник УВД Гродненского облисполкома, сообщил, что издание разместило информационную продукцию, признанную экстремистской.

Вечером стало известно, что Алексея Шоту отпустили до суда. Hrodna.life

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В Гомеле опрокинулась лодка с четырьмя детьми

На пожарах погибли люди

30 мая в Гомеле во время тренировки по академической гребле опрокинулась лодка. Это произошло недалеко от спасательной станции. Сотрудники ОСВОД достали всех детей из воды, никто не пострадал.

Информация, согласно сводке МЧС с 6 утра субботы до 6 утра воскресенья.

Около 7 утра в субботу загорелась сторожка возле коровника ОАО «Комаровичи» в Комаровичах Петриковского района. На пожаре обнаружен погибший мужчина 1986 года рождения.

В 13.00 в субботу в больнице умер от ожогов мужчина 1973 года рождения. Он пострадал на пожаре, который был 19 мая в жилом доме в деревне Русское Село Вилейского района. МЧС

Под Новосибирском полицейский случайно застрелил парня

Вечером 28 мая в Новосибирской области сотрудники ДПС решили остановить «Тойоту», у которой, по их оценке, были слишком затонированные стёкла. Водитель не подчинился, началась погоня. Вскоре «Тойота» остановилась, из неё выбежали люди и попытались скрыться. Инспекторы задержали одного из них, после чего двое вернулись и попытались отбить задержанного. В числе отбивавших был 19-летний Векил Абдуллаев.

Далее на видео происшествия в группе «АСТ-54» видно, что полицейский Александр Гусев пытается задержать Абдуллаева и кладёт его на капот. В руке Гусева — пистолет. В следующем кадре из головы парня уже течёт кровь. Позже он умер в больнице.

Следственный комитет возбудил в отношении старшего лейтенанта уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Медуза

В Екатеринбурге мужчина стрелял с балкона по людям. Девочка ранена в живот

Вечером 30 мая в Екатеринбурге мужчина стрелял по прохожим с балкона своей квартиры. По информации Baza, стрелок — бывший сотрудник МВД. Ранено два человека: сотрудник «Росгвардии» и девочка (в живот). Бойцы СОБР штурмовали квартиру стрелявшего. Его задержали живым. Onliner

В Барнауле двух девочек выбросило с надувного батута. Они в тяжёлом состоянии

Около ТЦ в Барнауле надувной батут резко поднялся в воздух. Двоих девочек 3-х и 4-х лет выбросило с него через забор на трамвайные рельсы. Дети находятся в тяжёлом состоянии в больнице. У них диагностированы переломы черепа и позвоночника, травмы легких и живота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

Осторожно! Видео может шокировать!

В Майами три человека стреляли в банкетном зале. Есть погибшие и раненые

В Майами три человека расстреляли банкетный зал, где шёл концерт. Погибли минимум 2 человека, ранены 20 — 25 человек. После этого стрелки скрылись на машине, сейчас их ищет полиция. Onliner

В Индии умер человек с тремя видами грибка и коронавирусом

В индийском городе Газиабад умер 59-летний Кунвар Сингх. У него был коронавирус и три грибка: чёрный, белый и желтый. Жёлтый грибок стал распространяться недавно. Вероятно, это первый случай смерти от него. Onliner