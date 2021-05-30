Domestos объявил конкурс худших школьных туалетов. Просто посмотрите

«Медуза»
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Производитель бытовой химии Domestos объявил в России конкурс худших школьных туалетов. Чтобы принять в нём участие, нужно отправить фото туалета на специальный сайт. Школы, чьи туалеты будут признаны самыми худшими по итогам голосования на сайте, получат бесплатный ремонт санузлов и годовой запас моющих средств Domestos.

На сайте конкурса размещены фотографии туалетов из более чем сотни российских школ. Люди, приславшие фото, жалуются на старый ремонт, неработающие унитазы, отсутствие кабинок, ржавые трубы. Подписи под снимками только усугубляют впечатление: «За 50 лет ни разу не было капитального ремонта», «Дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет», «Туалет в стиле фильма ужасов, дети стараются обходить стороной».

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На данный момент в конкурсе лидирует санузел лицея № 44 в Чебоксарах. Ольга Чурбанова, директор лицея, заявила изданию «Подъём», что рада этому, потому что другой возможности отремонтировать туалет у учебного заведения нет. «У меня остался один такой санузел, который нужно отремонтировать. Все остальные у меня мало-мальски отремонтированы, функционируют. Вот один у меня такой. И он сейчас не работает, закрыт», — сказала Чурбанова.

Конкурс на худший школьный туалет начался ещё в марте, но на него обратили внимание только сейчас. О конкурсе рассказала в твиттере журналистка «Проекта» Юлия Лукьянова, после чего его стали обсуждать и другие пользователи соцсети, пишет TJournal.