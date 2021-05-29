«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ № 1

Владимир Амельченя
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В субботу, 29 мая, средней школе № 1 Солигорска последний звонок прозвучал для 29 выпускников. Ещё 87 ребят закончили 9 классов, а 148 детей перешли во 2-й класс.

«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1
Фотографии: Владимир Амельченя
«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1

«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1

«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1

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«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1

«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1

«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1

«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1

«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1

«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1

«Осталось детство в школьных коридорах». Последний звонок в солигорской СШ №1