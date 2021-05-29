В субботу, 29 мая, в СШ № 5 состоялась торжественная линейка. Для выпускников прозвенел их последний звонок, а остальных школьников ждут летние каникулы. Посмотрите, как прошёл праздник.

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка
Фотографии: Ольга Паздерина

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Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Фото на память и танец выпускниц. Как прошёл последний звонок в средней школе №5 Слуцка

Публикация дополняется.