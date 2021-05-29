Последний звонок-2021 в Instagram случчан

В субботу, 29 мая, у слуцких школьников прошли торжественные линейки. «Кур'ер» сделал подборку праздничных фотографий жителей Слуцка, которые они сами выложили в Instagram.
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