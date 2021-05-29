ФК «Слуцк» сыграет против ФК «Ислочь». Прогноз на матч

В воскресенье, 30 мая, в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси 2021 года ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Ислочь» (Минский район). Матч пройдёт на стадионе «Городской». Начало в 16 часов. Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк»

Третья часть чемпионата сыграна, и «Слуцк» после 10-го тура находится около зоны переходных матчей (13-е место). Удручает тот факт, что случчане выиграли в чемпионате всего однажды. Однако матчи с аутсайдерами высшей лиги в лице речицкого «Спутника» и ФК «Сморгонь» ещё впереди.

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В 10-м туре «бело-синие» уступили в гостях столичному «Энергетику-БГУ» со счётом 0:1. Матч мог завершиться ничейным результатом, но в конце встречи голкипер хозяев парировал опасный удар Дмитрия Сасина (полузащитника «Слуцка»).

Хоть нашей команде и будет противостоять соперник из середины турнирной таблицы, однако есть один факт, который сыграет на руку случчанам, — это плотный календарь нашего соперника и участие его в финале Кубка Беларуси.

ФК «Ислочь»

23 мая «волки» сыграли в финале Кубка Беларуси против борисовского БАТЭ, где уступили своему сопернику всего в один мяч — 1:2. Также на более ранней стадии (в полуфинале Кубка) команда выбила солигорский «Шахтёр» по сумме двух матчей — 2:1.

Отметим тот факт, что «Ислочь» по именам сильнее случчан. Основным форвардом является Дмитрий Комаровский, который огорчал своих соперников уже шесть раз. Помогают ему в атаке Дмитрий Юсов (экс-полузащитник «Слуцка») и форвард Владислав Морозов, они обладают хорошей игрой в нападении. Эти факты говорят о том, что наши гости — фавориты в предстоящем матче.

Ожидание от матча

В то время, когда случчане находятся в поиске своей игры, футболисты «Ислочи» давно на ходу, пусть и находятся в середине турнирной таблицы. В пользу нашего соперника говорит уверенное выступление в параллельном турнире — Кубке Беларуси.

От предстоящего матча стоит ожидать голов от гостей (тотал больше 1.5) и, возможно, победы.

Коэффициенты БК «Марафон»: Победа Слуцка — 2.57, победа Ислочи — 2.58, ничья — 3.28.