Эхо недели: история с самолётом Ryanair, ещё один мост рухнул, а в Слуцком районе утонул мужчина

На этой неделе случчане обсуждали ситуацию с посадкой в Минске самолёта Ryanair. В Беларуси обрушился второй за месяц железобетонный мост. В Слуцком районе мужчина бросился спасать женщину, но сам утонул. А в Слуцке ничего особенного не произошло, разве что в 12-м городке рухнула остановка.

История с самолётом Ryanair

Самолёт Ryanair в воскресенье, 23 мая, летел по маршруту Афины—Вильнюс. Но суднов Минске. По официальной версии Минска, поступило сообщение о минировании. На борту самолёта был Роман Протасевич, автор Telegram-каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. Его задержали.

Компания Ryanair позже сообщила, что сесть в Минске потребовали власти Беларуси. И назвала инцидент «государственным пиратством». Из-за этой ситуации большое количество стран закрыли своё воздушное пространство для самолётов «Белавиа».

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В среду Александр Лукашенко выступил в Доме правительства. В числе прочего он говорил и об инциденте с самолётом.

С 27 мая «Белавиа» отменила рейсы в некоторые страны.

Закон о СМИ обновился

Александр Лукашенко подписал изменения в Закон о СМИ. Стал шире перечень запрещённой к распространению информации. Запрещено размещать результаты опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведённых без получения необходимой аккредитации. О других изменениях читайте здесь.

В городе и районе

В воскресенье в Слуцке прошёл первый этап Кубка ADT Gymkhana Battle по скоростному маневрированию. Фоторепортаж и видео Алексея Скрынникова — здесь. Возле 11-й школы поставили накладной островок безопасности, чтобы водители не парковались возле перехода и не создавали опасность для детей из школы.

Второклассники из 9-й школы подписали на «Кур'ер» ветерана Елену Хмелёву.

Слуцкий райисполком утвердил изменения в градостроительный проект нового микрорайона «Заречный». Там будут пляж, лугопарк со спортплощадками. Правда, содержать скот и птицу там не предусматривается.

В пятницу утром в Слуцк забежал молодой лось. Главный охотовед лесхоза объяснил, почему это могло произойти. Ещё в пятницу недалеко от «Калибра» на 14 Партизан открылась «Копеечка».

В этом году родители заплатят за смену ребёнка в «Зорьке» и «Зенитчике» примерно по 140−160 рублей. Точные цены для разных возрастов, а также сколько стоят дневные и другие лагеря, смотрите по ссылке.

В Слуцке предлагают в аренду участки под новую аптеку, открытие производства и СТО.

Происшествия

В Мелешках 23 мая возле колодца очистных сооружений отдыхала компания. Женщина попросила сфотографировать её, но не удержалась и упала в воду. Мужчина прыгнул спасти её, но сам утонул. Потом в колодец прыгнул подросток, который помог женщине держаться на плаву. В итоге спасатели вытащили женщину и подростка. Поисковики ОСВОДа

В понедельник в Заградье выгорел жилой дом. Люди не пострадали.

В Пружанском районе 25 мая обрушился железобетонный мост через реку Лесная Левая. Всего за неделю до этого, 19 мая, рухнул мост на автодороге в Борисовском районе.

Почитать и посмотреть

«Кур'ер» вместе с начальником ГАИ съездил на улицу Чехова. Там жители жаловались, что прямо на проезжей части паркуются машины, в том числе грузовые.

Как обычно, наша Александра Шагойко радует читателей рассказами о своих путешествиях. Вот репортаж с Полесской экотропы.

Егерь из Слуцкого района Василий Макареня рассказал о своей работе. Он вырос в семье лесничих и сам связал свою жизнь с лесом, о чём ни разу не пожалел.