Откуда взялись антистресс-игрушки, почему именно сейчас все помешались на поп-итах и симпл-димплах и зачем вам, возможно, тоже нужна одна из них? Обо всём этом рассказал онлайн-журнал ESQUIRE.

Поп-ит, симпл-димпл, сквиш

Наверняка за последние дни вы не раз слышали эти слова, похожие на заклинания из детских мультфильмов. Всё это — названия антистресс-игрушек, которые стали неожиданно популярными благодаря TikTok, где подростки стали публиковать с ними незатейливые видео.

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Устроены эти игрушки просто: в пластиковой рамке есть более мягкие выпуклости, на которые нужно нажимать, и они выгибаются в обратную сторону с лёгким «чпок». Похоже на столь любимую многими пупырчатую плёнку (отсюда и название: поп-ит, попыт или pop it — «лопни это»), только бесконечную — игрушку можно перевернуть и начинать заново.

Симпл-димпл

Simple dimple переводится как «простая ямочка». От поп-ита отличает размер выпуклостей: если во втором они все одинаковые, то в первом могут быть крупнее и мельче, для нажатия требуется разное усилие, и звук и ощущения меняются.

Сквиш

Это тоже антистресс-игрушка, но другая: она выполнена из мягкого упругого полимера, и её надо сжимать, после чего она восстанавливает форму.

Кажется, что поп-иты и симпл-димплы — новое внезапное веяние из соцсетей, но на самом деле они появились давно: ещё в начале нулевых их придумала компания Fat Brain Toys как игру для тренировки мелкой моторики и улучшения коммуникативных навыков через различные сенсорные сигналы у детей, в том числе нейроотличных.

Если посмотреть ещё шире, то становится понятным, что у человека всегда была потребность в тактильном антистрессе: чётки, которые монахи издревле использовали для медитаций, по сути, выполняют ровно ту же функцию. Любимая многими упаковочная плёнка с пупырышками стала стихийной антистресс-игрушкой ещё несколько десятилетий назад. А теперь каждые несколько лет в поп-культуру резко врываются всё новые итерации противострессовых приспособлений — спиннеры, слаймы, ASMR-видео, — и так же быстро их популярность сходит на нет.

Едва ли эти увлечения можно назвать незначительными: эра интернета возводит популярность чего угодно до статуса поп-культурного феномена. Так, излюбленная пупырчатая плёнка становилась материалом модных экспериментов — дизайнер Крейг Грин использовал её в коллекции Craig Green осень-зима 2019, сшив разноцветные пупырчатые пластиковые костюмы (не удивимся, если модели не удержались от соблазна полопать их в ходе примерок), а Apple даже выпустили диджитал-версию лопания пупырышек — и игра, где нужно просто нажимать на виртуальную плёнку, не теряет популярности уже 11 лет подряд.

Спиннеры

Игрушки, которые надо было быстро крутить в пальцах, — заполонили соцсети и киоски в переходах в 2017 году. Как и в случае с поп-итами, изобретены они были намного раньше, ещё в середине девяностых, но только вирусный тренд помог им выйти из ниши антистрессовых товаров в широкий обиход. Спиннерам посвящали песни, их использовали в качестве аксессуаров на модных показах, а концепт-стор Colette, часовая мануфактура Schofield и Ким Кардашьян выпустили свои люксовые версии популярной игрушки.

Слаймы

Они же слизь, — потомки популярных в конце девяностых — начале нулевых лизунов. Они стали популярными пару лет назад благодаря YouTube: у видео, в которых блогеры разминают, жмут, вытягивают и лопают пузыри на слизеподобных субстанциях, а они при этом не прилипают к рукам и издают чавкающие и хрустящие звуки, набираются миллионы просмотров. Джастин Бибер ещё в 2012 году на церемонии Kids' Choice Awards привлёк внимание, облившись слаймом с головы до ног, а дизайнер Адам Сельман напечатал фотографии рук со слаймами на вещах своей коллекции осень-зима 2018.

Почему же странная слизь, вертящиеся волчки, мягкие упругие игрушки смешной формы и разноцветные пластины с пупырышками становятся популярными и привлекают внимание взрослых, хотя исходно рассчитаны на детей?

«Популярность игрушек связана с таким явлением, как ASMR, или автономная сенсорная меридиональная реакция. Это феномен восприятия, характеризующийся приятными и непродолжительными эмоциональными и физическими ощущениями. Обычно его провоцируют специфические слуховые и зрительные стимулы, но иногда и тактильные, как в случае с поп-итами», — говорит психолог Мария Потудина. Ещё антистресс-игрушки — это небольшое отвлечение и стимуляция сенсоров, отличных от тех, которые работают на постоянной основе в ходе наших рутинных дел: они стимулируют тактильные, звуковые и зрительные рецепторы, способствуя возбуждению, но на невысоком уровне — как раз оптимальном, чтобы разгрузить нервную систему.

Учёные давно установили, что «бессмысленные» действия вроде рисования на полях тетради, ёрзанья на стуле и взаимодействия с небольшими предметами на рабочем столе повышают продуктивность и креативность при работе за компьютером. Использование антистресс-мячиков — игрушек, которые надо сжимать, как и в случае со сквишами, — улучшает внимание и способствует концентрации, а ещё снижает тревожность у пациентов перед сложными операциями (а это, в свою очередь, способствует их успеху).

Лучше всего антистресс-игрушки работают для повышения концентрации внимания. «Если у человека есть синдром дефицита внимания и гиперактивности или по какой-то причине — например, после болезни — снижена концентрация, то любая однообразная некогнитивная нагрузка, к которой и относятся антистресс-игрушки, может помочь сосредоточиться: мозг „цепляется“ за однообразную деятельность и помогает вместе с тем „зацепиться“ за получение информации, разговор, слушание лекции», — объясняет Анастасия Афанасьева, психотерапевт, специалист сервиса по подбору психологов Alter. Она добавляет, что при повышенной тревоге такие игрушки тоже можно использовать, поскольку они позволяют отвлечься от беспокойных мыслей на монотонные, не нагруженные когнитивно действия. Стоит лишь слегка оглянуться на недавние события, чтобы понять, почему увлечение антистресс-игрушками достигло пика именно в 2021 году — какой год, если не прошедший, принёс тревоги примерно каждому жителю Земли? Это подтверждает и статистика: сейчас спрос на антистресс-товары стал максимальным за три года. В конце концов, они простые в использовании, доступные, а главное — совершенно безвредные, в отличие от БАДов и психоактивных веществ, применяемых без назначения (хотя Роспотребнадзор предлагает проверять игрушки на качество изготовления и материалов). Да, поп-ит не решит проблему депрессии, тревожного расстройства и ПТСР, зато поможет понизить фоновую тревожность и немного расслабиться (но если вы чувствуете серьёзные симптомы, а ваша тревожность влияет на качество жизни, обязательно обратитесь к специалисту).

Если вы радеете за экологию и не хотите покупать себе пластиковую игрушку как у всех, то можно принять участие в совсем новом тикток-челлендже и сделать поп-ит самостоятельно из бумаги и картона. А если вы уже купили и наигрались, то вот для чего ещё может пригодиться ваш поп-ит. Да, это тоже поможет снять стресс!