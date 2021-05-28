За оскорбления в адрес погибших в Барановичах лётчиков задержали более 20 человек

По всей Беларуси задержали более 20 человек за оскорбительные комментарии в адрес погибших лётчиков в результате падения военного самолёта Як-130, сообщает телеканал «Беларусь 1».

— На данный момент в Беларуси было установлено более 20 человек, для которых подвиг героев послужит поводом для хайпа. Ничто не проходит бесследно даже в интернете: за каждое оскорбительное сообщение придётся ответить по закону, — говорится в сообщении.

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На телеканале «Беларусь 1» также отметили, что все задержанные — постоянные участники протестного движения и подписчики деструктивных телеграм-каналов.

— Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 130 УК — Умышленные действия, которые направлены на возбуждение расовой, национальной либо иной социальной вражды или розни.

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