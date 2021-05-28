Спешите порадовать себя обновкой! Невероятная скидка на одежду «Элема» -30%! И новое поступление товаров. Приглашаем в универмаг «Слуцк»

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Приглашаем в фирменную секцию универмага «Слуцк».

В секции «Галантерея» обновлённый ассортимент сумок и портмоне.

Новое поступление купальников в секции «Женское бельё».

Обновлённый ассортимент головных уборов летнего сезона для детей и взрослых.

Новое поступление женской одежды для сна и отдыха

облегчённых женских курток

В секции «Товары для уюта» поступление ковриков и комплектов для ванной и туалета.

Новое поступление постельного белья и тканей Барановичи «БПХО».

Приглашаем за покупками!

Изображения носят иллюстративный характер.

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568