«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на пятницу, 28 мая. Заработная плата от 700 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Фармацевт/провизор

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Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Законченное высшее или среднее специальное образование по специальности «Фармация».

Дополнительное обучение в области продаж приветствуется.

Знание фармакологии, фармакотерапии, законодательства в сфере реализации лекарственных препаратов.

Знание ассортимента лекарственных средств в аптеке, умение грамотно проконсультировать покупателя по вопросам выбора и применения препаратов.

Умение проявить заботу о покупателе, выслушать и грамотно предложить наиболее эффективные лекарственные средства, а также альтернативный и дополнительный выбор препаратов, БАДов, косметики и средств медицинского назначения.

Профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат, готовность к обучению и профессиональному развитию.

Способность работать в команде, честность и порядочность, доброжелательность в коммуникациях с покупателями и коллегами.

Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс».

1400−1500 рублей

Директор магазина (а.г. Гацук, ул. Лесная)

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Уровень образования не ниже среднего специального.

Желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях.

Уверенное владение ПК.

Опыт в организации работы коллектива.

Готовность к высокому уровню ответственности.

Наниматель: ЗАО «Доброном».

От 1200 рублей

Главный технолог

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Опыт работы не менее 5-ти лет.

Наниматель: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика».



От 1100 рублей

Старший кладовщик

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Опыт работы на складе желателен.

Ответственность и исполнительность обязательны.

Наличие прав по В категории.

Наниматель: «Автолайтэкспресс».

1000−1200 рублей

Заведующий секцией

Образование: высшее, среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Опыт работы в розничной торговле от 3-х лет продавцом 6-го разряда, администратором т/з, заведующим отделом, заместителем заведующего магазином.

Опыт руководства коллективом.

Наличие санитарной справки или возможность её сделать.

Наниматель: ОДО «Виталюр».

От 1000 рублей

Мастер

Образование: среднее специальное или высшее по специальности «ПГС», приветствуется наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр».

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Опыт работы от 2-х лет.

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

От 1000 рублей

Штукатур

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Опыт работы от 1-го года.

Наниматель: ООО «ЕК Строй».

От 999 рублей

Менеджер по продажам

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Обязательный опыт работы в продажах.

Ответственность, пунктуальность.

Грамотная речь, опрятный внешний вид.

Желание работать и зарабатывать.

Наличие водительских прав категории В.

Наниматель: организация «ШтормТрейд».

От 900 рублей

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

Образование: профессионально-техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Квалификационный разряд — 4.

Опыт работы.

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

От 700 до 900 рублей

Администратор

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

Возраст от 20 лет.

Респектабельная внешность, стрессоустойчивость, возможность работать с 12.00 до 20.00 (3 через 3 дня).

Наниматель: ветклиника, 3-й переулок Урицкого.