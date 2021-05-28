«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на пятницу, 28 мая. Заработная плата от 700 до 1500 рублей.

От 1500 рублей

Фармацевт/провизор

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Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Законченное высшее или среднее специальное образование по специальности «Фармация».
  • Дополнительное обучение в области продаж приветствуется.
  • Знание фармакологии, фармакотерапии, законодательства в сфере реализации лекарственных препаратов.
  • Знание ассортимента лекарственных средств в аптеке, умение грамотно проконсультировать покупателя по вопросам выбора и применения препаратов.
  • Умение проявить заботу о покупателе, выслушать и грамотно предложить наиболее эффективные лекарственные средства, а также альтернативный и дополнительный выбор препаратов, БАДов, косметики и средств медицинского назначения.
  • Профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат, готовность к обучению и профессиональному развитию.
  • Способность работать в команде, честность и порядочность, доброжелательность в коммуникациях с покупателями и коллегами.

Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс».

1400−1500 рублей

Директор магазина (а.г. Гацук, ул. Лесная)

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Уровень образования не ниже среднего специального.
  • Желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях.
  • Уверенное владение ПК.
  • Опыт в организации работы коллектива.
  • Готовность к высокому уровню ответственности.

Наниматель: ЗАО «Доброном».

От 1200 рублей

Главный технолог

Образование: высшее.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Опыт работы не менее 5-ти лет.

Наниматель: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика».

От 1100 рублей

Старший кладовщик

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Опыт работы на складе желателен.
  • Ответственность и исполнительность обязательны.
  • Наличие прав по В категории.

Наниматель: «Автолайтэкспресс».

1000−1200 рублей

Заведующий секцией

Образование: высшее, среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Опыт работы в розничной торговле от 3-х лет продавцом 6-го разряда, администратором т/з, заведующим отделом, заместителем заведующего магазином.
  • Опыт руководства коллективом.
  • Наличие санитарной справки или возможность её сделать.

Наниматель: ОДО «Виталюр».

От 1000 рублей

Мастер

Образование: среднее специальное или высшее по специальности «ПГС», приветствуется наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр».

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Опыт работы от 2-х лет.

Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».

От 1000 рублей

Штукатур

Образование: среднее специальное.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Опыт работы от 1-го года.

Наниматель: ООО «ЕК Строй».

От 999 рублей

Менеджер по продажам

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Обязательный опыт работы в продажах.
  • Ответственность, пунктуальность.
  • Грамотная речь, опрятный внешний вид.
  • Желание работать и зарабатывать.
  • Наличие водительских прав категории В.

Наниматель: организация «ШтормТрейд».

От 900 рублей

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

Образование: профессионально-техническое.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Квалификационный разряд — 4.
  • Опыт работы.

Наниматель: ОАО «Крановый завод».

От 700 до 900 рублей

Администратор

Образование: не указано.

Другие пожелания к соискателю и условия труда:

  • Возраст от 20 лет.
  • Респектабельная внешность, стрессоустойчивость, возможность работать с 12.00 до 20.00 (3 через 3 дня).

Наниматель: ветклиника, 3-й переулок Урицкого.