«Кур'ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на пятницу, 28 мая. Заработная плата от 700 до 1500 рублей.
От 1500 рублей
Фармацевт/провизор
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Законченное высшее или среднее специальное образование по специальности «Фармация».
- Дополнительное обучение в области продаж приветствуется.
- Знание фармакологии, фармакотерапии, законодательства в сфере реализации лекарственных препаратов.
- Знание ассортимента лекарственных средств в аптеке, умение грамотно проконсультировать покупателя по вопросам выбора и применения препаратов.
- Умение проявить заботу о покупателе, выслушать и грамотно предложить наиболее эффективные лекарственные средства, а также альтернативный и дополнительный выбор препаратов, БАДов, косметики и средств медицинского назначения.
- Профессиональная ответственность и дисциплина, ориентированность на результат, готовность к обучению и профессиональному развитию.
- Способность работать в команде, честность и порядочность, доброжелательность в коммуникациях с покупателями и коллегами.
Наниматель: ООО «Фарммаркет-плюс».
1400−1500 рублей
Директор магазина (а.г. Гацук, ул. Лесная)
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Уровень образования не ниже среднего специального.
- Желателен опыт работы с продовольственной группой товаров на руководящих должностях.
- Уверенное владение ПК.
- Опыт в организации работы коллектива.
- Готовность к высокому уровню ответственности.
Наниматель: ЗАО «Доброном».
От 1200 рублей
Главный технолог
Образование: высшее.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Опыт работы не менее 5-ти лет.
Наниматель: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика».
От 1100 рублей
Старший кладовщик
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Опыт работы на складе желателен.
- Ответственность и исполнительность обязательны.
- Наличие прав по В категории.
Наниматель: «Автолайтэкспресс».
1000−1200 рублей
Заведующий секцией
Образование: высшее, среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Опыт работы в розничной торговле от 3-х лет продавцом 6-го разряда, администратором т/з, заведующим отделом, заместителем заведующего магазином.
- Опыт руководства коллективом.
- Наличие санитарной справки или возможность её сделать.
Наниматель: ОДО «Виталюр».
От 1000 рублей
Мастер
Образование: среднее специальное или высшее по специальности «ПГС», приветствуется наличие квалификационного аттестата РУП «Белстройцентр».
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Опыт работы от 2-х лет.
Наниматель: СУ-55 ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции».
От 1000 рублей
Штукатур
Образование: среднее специальное.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Опыт работы от 1-го года.
Наниматель: ООО «ЕК Строй».
От 999 рублей
Менеджер по продажам
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Обязательный опыт работы в продажах.
- Ответственность, пунктуальность.
- Грамотная речь, опрятный внешний вид.
- Желание работать и зарабатывать.
- Наличие водительских прав категории В.
Наниматель: организация «ШтормТрейд».
От 900 рублей
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Образование: профессионально-техническое.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Квалификационный разряд — 4.
- Опыт работы.
Наниматель: ОАО «Крановый завод».
От 700 до 900 рублей
Администратор
Образование: не указано.
Другие пожелания к соискателю и условия труда:
- Возраст от 20 лет.
- Респектабельная внешность, стрессоустойчивость, возможность работать с 12.00 до 20.00 (3 через 3 дня).
Наниматель: ветклиника, 3-й переулок Урицкого.