В Слуцке прошла встреча с Алексеем Талаем. Он рассказал о семье, жизненных трудностях и как не сломаться, находясь в шаге от смерти

В Слуцком городском Дворце молодёжи прошла встреча с Алексеем Талаем, мотивационным спикером и бизнесменом.

Когда Алексею Талаю было 16 лет, накануне Дня Победы, 8 мая 1999 года, он подорвался на мине, пролежавшей в земле с войны. Чудом выжил, но остался без рук и ног, пишет «Слуцкі край». Сегодня Алексей — мотивационный спикер, бизнесмен, глава семьи, отец четырёх детей. Он живёт полной жизнью, выступает за национальную паралимпийскую сборную по плаванию, рекордсмен мира и Европы по плаванию, многократный чемпион Беларуси, основатель проекта «Спортсмены Беларуси — сила в единстве». Алексей рассказал о своей семье, о том, как преодолевал жизненные трудности, как не сломался, находясь в шаге от смерти, и где черпает силы. А школьники, студенты, кадеты и военнослужащие с большим интересом слушали его и задавали вопросы. Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого районного исполнительного комитета, поблагодарила Алексея Талая за встречу. От участников мероприятия она подарила ему куклу «Берагіню», которую сделали слуцкие мастера.