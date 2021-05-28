В Слуцком государственном колледже проходит республиканский научно-практический семинар

На базе Слуцкого государственного колледжа проходит республиканский научно-практический семинар. Он посвящён вопросам формирования профессиональной компетентности молодых специалистов сферы HORECA (индустрии гостеприимства и общественного питания), пишет «Слуцкі край».

В семинаре принимают участие руководители учреждений образования, обеспечивающих обучение по специальности «Общественное питание» профессионально-технического образования и «Производство продукции и организация общественного питания» среднего специального образования. В фойе колледжа развёрнута тематическая выставка-презентация, в том числе с проведением мастер-классов от Слуцкого государственного колледжа, и представлены выставочные стенды о достижениях учреждения. Семинар двухдневный, в его программе: выступление специалистов Белгосуниверситета пищевых и химических технологий, подведение итогов конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus, экскурсия по колледжу, знакомство с деятельностью учреждения, обмен мнениями.