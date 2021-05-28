В среду, 26 мая, в редакцию «Кур'ера» позвонила жительница Слуцка Елена. Она рассказала, какой случай произошёл с ней на днях, и объяснила, почему не прошла мимо ночевавшего в подъезде парня.

«Шла поздно со смены по подъезду, 12 часов уже было, — рассказала Елена. — Смотрю — лежит молодой человек, спит прямо на плитке. Расспросила, что случилось, почему он тут… Позвала к себе ночевать.

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А куда ему? Ночь. Люди собак и котов подбирают, а тут — человек. Что делать? Дома муж и взрослый сын — не очень страшно было. Может, одна была бы, так побоялась бы.

Парень рассказал, что зовут его Николай, сам из Молодечно, сирота. Жил раньше с бабушкой, а когда она умерла, в квартиру заселился брат матери — пьющий. Жить с ним невозможно.

Как сирота он стоит в очереди на жильё. В Слуцк приехал со знакомым, снимали квартиру. Потом тот уехал в Солигорск работать, а одному платить за квартиру дорого. Устраивался на работу по объявлениям.

Сначала присматривал за пожилой женщиной, пообещали платить 500 рублей с проживанием, а потом сказали, что будут только 150 давать. На эти деньги не прожить. В развлекательном центре работал, но, чтобы прожить одному, зарплата маленькая.

Я так поняла, что некоторые пользуются безвыходным положением таких людей, а вот чтобы, наоборот, помочь…

Обратилась к вам, в „Кур'ер“, чтобы рассказать историю, и, может, читатели подскажут, кто ещё в таких ситуациях помогает?

Мой сын с Николаем поговорил, парень пока решил ехать в Минск, может, там работу найдёт с предоставлением жилья. Буду смотреть, что дальше».