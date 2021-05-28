Жительница Слуцкарассказала «Кур'еру», что муж открыто объявил ей, что не любит её и ищет подругу в соцсетях, но разводиться не хочет. Случчанка поделилась тем, что думает и чувствует в этой ситуации и как пытается найти выход. А мы спросили совета психолога.

«Ты для меня — только мать моего ребёнка, а не женщина»

«Мужу недавно исполнился 41 год, я моложе его на пять лет. У нас есть дочь-второклассница. Вместе живём больше десяти лет.

Последний год оказался для нас очень тяжёлым: муж объявил, что разлюбил меня, — рассказала Светлана. — Хотя до этого жили «как все»: работа, дом, выходные в деревне или на природе.

Он так и сказал: «Прости, я не люблю тебя, ты для меня — только мать моего ребёнка, а не женщина».

Муж стал открыто искать общение в соцсетях, подал на развод, но потом забрал заявление. Думаю, просто побоялся начинать самостоятельную жизнь.

Предложил жить «по привычке», ради ребёнка.

У меня от всего этого был шок. Пережила сильный стресс, не знала, что делать — хлопнуть дверью, начать разбираться или переждать. Разговаривала с подругами, знакомыми. Многие говорили, мол, ещё молодая, разводись, устраивай свою жизнь. Но после такого жизнь устраивать вообще не хочется.

Несколько месяцев была в отчаянии, потом взяла себя в руки и решила, что жизнь нас рассудит. Живём вместе, потому что квартира его. Зарплата у меня небольшая, если снимать жильё, то на ребёнка и продукты не хватит.

Сейчас так: когда прихожу домой, как робот, делаю минимум по дому, с ним говорю на нейтральные темы. Он не интересуется моей жизнью, по телефону отвечает раздражённо. Мои попытки разнообразить досуг, быт провалились.

Потрясение сменилось чувством полного безразличия к мужу. Я даже мечтаю, что он найдёт женщину и уйдёт. Может, тогда вздохну с удовольствием…

Мне кажется, безразличие — это самое страшное чувство для отношений, последняя точка в них".

«Терпеть тягостные отношения нельзя даже ради ребёнка»

Ситуацию прокомментировала психолог Марина Чижик:

«Большинство семей переживают кризисы в отношениях. Семейная жизнь со временем превращается в рутину. Супруги привыкают друг к другу, с годами всё сложнее удивить и заинтересовать.

В 38−42 года у мужчины наступает кризис среднего возраста, он анализирует успехи и достижения и ищет новых ощущений. Чтобы доказать свою привлекательность и способность завоёвывать, ищет новых отношений, положительных эмоций.

На этот возраст приходится много разводов. В результате одни выстраивают отношения с новой партнёршей, а другие с удивлением обнаруживают, что жена была лучше новой избранницы, и жалеют о содеянном.

Иногда спасти семью помогают простые действия: поговорить с партнёром, рассказать о своих ощущениях, чего не хватает в семье, попытаться разнообразить жизнь. Главное условие — чтобы участвовать в этом были согласны оба. Хотя чаще бывает так, что один из супругов, заинтересованный в сохранении семьи, предпринимает попытки, но сталкивается с холодом, отчуждением, демонстрацией безразличия другого.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что терпеть тягостные отношения нельзя даже ради ребёнка. Детям нужны счастливые родители, даже если они не живут вместе.

Нужно признать, что в реальности невысокие доходы, отсутствие жилья, нежелание портить статус (быть разведённым/разведённой), боязнь осуждения родственников заставляют жить под одной крышей без любви и интереса друг к другу.

Какие варианты поведения возможны?

Не стоит принимать решения в порыве эмоций, а дать время всё обдумать и разобраться, что на самом деле происходит в отношениях.

Как бы ни было трудно, обсудить с супругом (супругой), что делать дальше. Пусть он объяснит, чего ему не хватает в совместной жизни и что в связи с этим чувствует.

Не обманываться и признать, что нельзя заставить человека себя любить. Перестать мониторить соцсети, по максимуму занимать свой день так, чтобы не было свободной минуты. Больше находиться с людьми.

Договориться определённый срок пожить вместе или отдельно, оговорив условия. По окончании этого срока принимать решение.

Если есть ощущение, что развод — лучший выход, есть ресурсы и силы начинать новую жизнь, то смело идти на этот шаг».

Марта Попова