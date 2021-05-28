«ХХI век, а у нас ямы, как до нашей эры». Жительница Слуцка не понимает, почему ремонта улицы надо ждать в течение года

В редакцию «Кур'ера» позвонила случчанка Алёна, которая живёт в доме № 4 на улице Строителей. По её словам, она уже не знает, куда обращаться, чтобы решить проблему — ямы такие, что в них попадают колёса машин и падают прохожие.

«Этой весной ехали с мужем по улице Строителей и повредили машину. Мы сами устранили неполадки, — рассказывает Алёна. — Позвонила в службу 115. Там заявку приняли, но проблему так и не решили. Обратилась сама в Слуцкое ЖКХ. На вопрос про сроки устранения ям мне ответили: «В течение года ждите». Потом второй раз звонила в службу 115. Вообще никак не отреагировали. Уже ездить невозможно. Ямы такие, что колесо автомобиля в них прячется. Когда проходит дождь, ни с одной стороны к дому не проехать. Из-за луж ям не видно. Это ненормально.

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На улице Строителей открыли расчётно-справочный центр. Люди ставят машины, и там проехать вообще невозможно. Сама наблюдала одну ситуацию: шла женщина с белой тростью, слабовидящая, она не нащупала яму, споткнулась и упала.

Вижу, что ямы не только на Строителей. Подвожу подругу на Вечеркевича. Там точно такая же ситуация. Почему ничто не обращает внимания? Неужели это нормально? Если публикация у вас не поможет, то пойду выше — буду звонить в Минск на телевидение. ХХI век, а у нас ямы, как до нашей эры".

«Кур'еру» не удалось оперативно получить комментарии в коммунальной службе. Директор Николай Воронько в отпуске, а главный инженер Анатолий Мельник, который заменяет руководителя, не отвечает на звонки. Жанна Ходорович, начальник ЖЭУ-4, также второй день не отвечает на звонки по стационарному телефону.

В плане очерёдности на капитальный ремонт дворовых территорий указаны адреса: улица Строителей, дом 7 (на 1-м месте) и улица Строителей, дом 3 (на 5-м).