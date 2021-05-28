На Слуцком рынке огурцы подешевели до 2,5 рубля, на рубль меньше стали стоить грецкий орех и арахис. Любителям черешни придётся заплатить от 10 до 25 рублей за килограмм. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 28 мая.
Овощи
- Свёкла — 1,30 рубля (1 кг)
- Морковь — 1,49 рубля (1 кг)
- Картофель — 1 рубль (1 кг)
- Картофель молодой — 3,5 рубля (1 кг)
- Лук — 1,20 рубля (1 кг)
- Кабачок — 4 рубля (1 кг)
- Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля (1 кг)
- Капуста пекинская — 5 рублей (1 кг)
- Помидоры — 4−6 рублей (1 кг)
- Огурцы - 2,5 рубля (1 кг)
- Перец свежий — 8−13 рублей (1 кг)
- Чеснок свежий — 0,5 рубля (головка)
- Фасоль — 1 рубль (200 граммов)
- Бобы ведёрко — 2 рубля (0,5 литра)
- Редис — 1,5 рубля (пучок)
- Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр).
Зелень
- Лук свежий — 7−8 рублей (1 кг)
- Укроп свежий — 15 рублей (1 кг)
- Черемша — 0,75 рубля (за пучок).
Рассада, саженцы
- Лук-севок — 4−6 рублей
- Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей
- Яблоня — 12 рублей
- Персик — 20 рублей
- Груша, вишня, черешня — 15 рублей
- Козья ива — 40 рублей
- Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей
- Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей (выше колена), 12 рублей (по колено)
- Можжевельник — 8 рублей (1 куст)
- Голубика — 10 рублей (1 куст)
- Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (1 кг)
- Капуста — 2 рубля (15 штук)
- Клубника — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)
- Перец — 0,5 рубля (1 штука)
- Помидоры — от 3,5 рубля (11 штук)
- Кабачок — 1 рубль (1 куст)
- Огурцы — 1,5 рубля (1 куст)
- Лаванда — 5 рублей (1 куст)
- Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)
- Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)
- Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)
- Георгин — 3 рубля (корень)
- Нарцисс — 1,5 рубля
- Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5 рубля
- Каллы зелёные — 3 рубля
- Петуньи — 10−12 рублей (в горшках)
- Петунья — 1,5 рубля (1 штука)
- Бегония — 2 рубля (1 штука)
- Ландыши — 2,5 рубля (1 куст)
- Тюльпаны — 2,5 рубля (1 куст)
- Хоста — 2,5 рубля (1 куст).
Фрукты, ягоды
- Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)
- Гранат — 6 рублей (1 кг)
- Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)
- Груша — 7 рублей (1 кг)
- Виноград — 9,5 рубля (1 кг)
- Изюм — 6 рублей (1 кг)
- Киви — 5,5 рубля (1 кг)
- Апельсины — 4,5 рубля (1 кг)
- Мандарины — 6 рублей (1 кг)
- Лимон — 4−7рублей (1 кг)
- Бананы — 4 рубля (1 кг)
- Орех грецкий — 8 рублей (1 кг)
- Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)
- Черешня — 10−25 рублей (1 кг)
- Слива — 15 рублей (1 кг).
Приправы, яйца
- Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)
- Яйцо домашнее — 3 рубля (10 штук).
Маринады, соленья
- Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)
- Капуста суточная — 3 рубля (1 кг)
- Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)
- Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)
- Чеснок маринованный — 10 рублей (1 кг)
- Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)
- Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).
Приспособления для поддержки, защиты культур
- Теплицы (парники) — 25 рублей (3 метра), 30 рублей (6 метров), 32 рубля (7 метров), 35 рублей (8 метров)
- Теплица (парник) высокая — 55 рублей (3 метра)
- Дуги — 16−25 рублей
- Спанбонд — от 3 рублей (3 метра).