На Слуцком рынке огурцы подешевели до 2,5 рубля, на рубль меньше стали стоить грецкий орех и арахис. Любителям черешни придётся заплатить от 10 до 25 рублей за килограмм. Цены указаны по состоянию на 10 часов пятницы, 28 мая.

Овощи

Свёкла — 1,30 рубля (1 кг)

Морковь — 1,49 рубля (1 кг)

Картофель — 1 рубль (1 кг)

Картофель молодой — 3,5 рубля (1 кг)

Лук — 1,20 рубля (1 кг)

Кабачок — 4 рубля (1 кг)

Капуста белокочанная свежая — 2,5 рубля (1 кг)

Капуста пекинская — 5 рублей (1 кг)

Помидоры — 4−6 рублей (1 кг)

Огурцы - 2,5 рубля (1 кг)

Перец свежий — 8−13 рублей (1 кг)

Чеснок свежий — 0,5 рубля (головка)

Фасоль — 1 рубль (200 граммов)

Бобы ведёрко — 2 рубля (0,5 литра)

Редис — 1,5 рубля (пучок)

Семечки подсолнечника — 2,5 рубля (1 литр).

Зелень

Лук свежий — 7−8 рублей (1 кг)

Укроп свежий — 15 рублей (1 кг)

Черемша — 0,75 рубля (за пучок).

Рассада, саженцы

Лук-севок — 4−6 рублей

Роза — от 6 рублей (любой сорт), роза плетистая — 17 рублей

Яблоня — 12 рублей

Персик — 20 рублей

Груша, вишня, черешня — 15 рублей

Козья ива — 40 рублей

Кусты (смородина и др.) — 6, 7 рублей

Туя западная «Смарагд» — 40 рублей (размер «по грудь»), 16 рублей (выше колена), 12 рублей (по колено)

Можжевельник — 8 рублей (1 куст)

Голубика — 10 рублей (1 куст)

Картофель семенной «Гамма» — 0,8 рубля (1 кг)

Капуста — 2 рубля (15 штук)

Клубника — 3 рубля (10 штук), 4 рубля (12 штук)

Перец — 0,5 рубля (1 штука)

Помидоры — от 3,5 рубля (11 штук)

Кабачок — 1 рубль (1 куст)

Огурцы — 1,5 рубля (1 куст)

Лаванда — 5 рублей (1 куст)

Маргаритки — 2 рубля (3 ростка)

Сальвия — 0,8−2 рубля (1 росток)

Бархатцы — 0,3 рубля (1 росток)

Георгин — 3 рубля (корень)

Нарцисс — 1,5 рубля

Цветы гладиолусов (семена) — от 0,5 рубля

Каллы зелёные — 3 рубля

Петуньи — 10−12 рублей (в горшках)

Петунья — 1,5 рубля (1 штука)

Бегония — 2 рубля (1 штука)

Ландыши — 2,5 рубля (1 куст)

Тюльпаны — 2,5 рубля (1 куст)

Хоста — 2,5 рубля (1 куст).

Фрукты, ягоды

Арбуз — 3,5 рубля (1 кг)

Гранат — 6 рублей (1 кг)

Яблоки — 2,2−2,5 рубля (1 кг)

Груша — 7 рублей (1 кг)

Виноград — 9,5 рубля (1 кг)

Изюм — 6 рублей (1 кг)

Киви — 5,5 рубля (1 кг)

Апельсины — 4,5 рубля (1 кг)

Мандарины — 6 рублей (1 кг)

Лимон — 4−7рублей (1 кг)

Бананы — 4 рубля (1 кг)

Орех грецкий — 8 рублей (1 кг)

Арахис жареный — 8 рублей (1 кг)

Черешня — 10−25 рублей (1 кг)

Слива — 15 рублей (1 кг).

Приправы, яйца

Тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 граммов)

Яйцо домашнее — 3 рубля (10 штук).

Маринады, соленья

Капуста «Провансаль» — 4 рубля (1 кг)

Капуста суточная — 3 рубля (1 кг)

Перец маринованный — 15 рублей (1 кг)

Морковь «По-корейски» — 6 рублей (1 кг)

Чеснок маринованный — 10 рублей (1 кг)

Щавель консервированный — 3 рубля (0,5 литра)

Грибы маринованные — 4 рубля (0,5 литра).

Приспособления для поддержки, защиты культур

