Всебелорусское народное собрание сможет объявлять импичмент президенту

Всебелорусское народное собрание (ВНС), согласно планам, будет наделено правом рассматривать вопрос о легитимности выборов президента страны. Об этом заявил Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, глава Конституционного суда, пишет ТАСС.

Он считает, что тем самым ВНС сможет «выступить гарантом объективной оценки волеизъявления народа на выборах президента».

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Также ВНС может быть наделено правом объявления импичмента президенту страны в случае совершения им госизмены либо тяжкого преступления.

В целом же ВНС предлагают считать высшим представительным органом народовластия — именно такой статус оно должно получить в обновлённой Конституции.

ВНС должно состоять из всех депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, представителей местных органов самоуправления из всех регионов страны, представителей политических партий и общественных объединений.

Сегодня в Минске проходит пятое заседание Конституционной комиссии.