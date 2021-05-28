В воскресенье, 28 мая, в Борисове состоится финал областного конкурса «Мисс Минщина». Среди участниц — две случчанки.

Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Рыжова Марина (Пуховичский район). Марина работает художником в государственном учреждении культуры «Пуховичский районный центр культуры»
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Сафронова Виктория (Пуховичский район). Виктория — преподаватель хореографии в детской музыкальной школе искусств
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Лавринович Мария (Борисовский район). Мария трудится в открытом акционерном обществе «Здравушка-милк»
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Сивая Полина (Мядельский район). Полина работает юрисконсультом в Мядельском центре по обеспечению деятельности бюджетных организаций
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Лапытько Яна (Березинский район). Яна — студентка 3-го курса Могилёвского государственного колледжа искусств. Специальность — библиотекарь-библиограф
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Бичун Виктория (Вилейский район). Виктория работает методистом в районном центре дополнительного образования детей и молодёжи
Мозгова Ксения (Крупский район). Ксения работает концертмейстером и педагогом по классу фортепиано в Крупской детской школе искусств
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Буялич Алина (Солигорский район). Алина работает воспитателем в дошкольном центре развития ребёнка «Планета Детства» открытого акционерного общества «Беларуськалий»
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Якян Дарья (Мядельский район). Даша работает библиотекарем в Национальном детском центре «Зубрёнок».

Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Толпеко Мария (Солигорский район). Работает администратором в Старобинском лесхозе
Дешкович Виктория (Любанский район). Виктория работает в редакции газеты «Голас Любаншчыны», а также пресс-атташе в футбольной команде «Партизан» Солигорска
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Велько Светлана (Стародорожский район). Светлана — хореограф Стародорожского районного центра культуры и отдыха
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Маталыга Елизавета (Смолевичский район). Работает воспитателем в дошкольном учреждении образования «Смолевичский детский сад»
Зернятко Арина (Минский район). Арина — учитель русского языка и литературы в Привольненской средней школе
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Нагаева Екатерина (Борисовский район). Екатерина — учащаяся 3-го курса педагогического отделения учреждения образования «Борисовский государственный колледж»
Семенова Яна (г. Жодино). Предприниматель
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Марчевская Ольга (г. Жодино). Работает методистом в Жодинском городском центре культуры и досуга
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Василевская Владислава (Слуцкий район). Работает режиссёром образцового ансамбля «Конфетти» в Слуцком городском дворце молодёжи
Путицкая Юлия (Пуховичский район). Студентка университета права и социально-информационных технологий
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Курушко Карина (Воложинский район). Педагог по вокалу в Центре творчества детей и молодёжи Воложинского района
Абрамкина Елизавета (Смолевичский район). Елизавета — студентка 3-го курса факультета коммерции и туристической индустрии Белорусского государственного экономического университета
Рубин Наталья (Крупский район). Работает ветеринарным врачом-эпизоотологом на Крупской районной ветеринарной станции
Рыжова Марина (Пуховичский район). Марина работает художником в государственном учреждении культуры «Пуховичский районный центр культуры»
Степанова Юлия (Клецкий район). Юлия — учитель рисования и трудового обучения в Клецкой средней школе № 1
Шаталина Ксения (Слуцкий район). Ксения — студентка 3-го курса Слуцкого государственного медицинского колледжа. Специальность — фельдшер-акушер
Воробей Валерия (Логойский район). Валерия работает официантом в кафе Animal farm
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Райская Валерия (Столбцовский район). Валерия работает в Столбцовском районном центре культуры, является мастером народного клуба «Пралеска»
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Селецкая Татьяна (Борисовский район). Татьяна — учитель технического труда и черчения средней школы № 11 г. Минска
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Велють Елена (Вилейский район). Елена — учащаяся 3-го курса оздоровительного факультета Белорусского государственного университета физической культуры
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Протащик Елизавета (Дзержинский район). Елизавета — студентка Солигорского государственного колледжа факультета физической культуры
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Жизневская Наталья (Логойский район). Наталья работает продавцом в торговом центре «Логойский пассаж»
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Ракевич Дарья (Копыльский район). Дарья работает экологом в Копыльском жилищно-коммунальном хозяйстве
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Гриневич Яна (Логойский район). Учится на 3-м курсе факультета информационных технологий Белорусского государственного технологического университета
Рыжова Марина (Пуховичский район). Марина работает художником в государственном учреждении культуры «Пуховичский районный центр культуры»
Савчук Даная (Узденский район). Даная — студентка Белорусского государственного экономического университета
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Исмагилова Алеся (Клецкий район). Работает фельдшером-лаборантом в Клецкой центральной районной больнице
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Дурко Виктория (Молодечненский район). Виктория — студентка Минского государственного лингвистического университета
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Люшкевич Дарья (Несвижский район). Даша учится в Несвижском государственном колледже имени Я. Коласа
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Шатрун Вероника (Несвижский район). Вероника — второкурсница юридического факультета Белорусского государственного университета
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Кулик Диана (Молодечненский район). Диана учится в Молодечненском государственном медицинском колледже имени И. В. Залуцкого
Как выглядят претендентки на звание самой красивой девушки Минской области. Фото
Островская Ксения (Молодечненский район). Ксения работает педагогом по хореографии в Молодечненском центре творчества детей и молодёжи «Маладзик»