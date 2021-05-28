«Все возрасты покорны… науке безопасности!»

Слуцкий РОЧС
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Оставленные без присмотра дети, хоть на пару минут, — для спасателей уже чрезвычайная ситуация, ведь этих несколько минут бывает достаточно для того, чтобы «чиркнуть» спичкой и бросить её, попробовать на вкус опасную жидкость в привлекательной бутылочке, взобраться на подоконник и успеть «влезть» в ряд других опасностей. Незамысловатая формулировка — «детская шалость» — в последние годы прочно вошла в терминологию спасателей.

— Да, мы это всё слышали, знаем… — говорят взрослые люди работникам МЧС. Но каждый раз почему-то происходит одно и то же, ведь данные статистики несчастных случаев и пожаров говорят об обратном.

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Работники центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Минского областного управления МЧС и Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с кадетами из ГУО «Минское областное кадетское училище», а также с сотрудниками Представительства «Белгосстрах» по Слуцкому району в рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» пообщались с посетителями и работниками торгового центра «Маяк». Никто не смог пройти мимо красочных баннеров, интересных интерактивных площадок и тренажёра.

«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
Фотографии: Слуцкий РОЧС
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»

— А что это у вас тут такое происходит? — спрашивала покупатель Елена Егоровна.

— Сегодня у нас проходит акция «Не оставляйте детей одних!», спасатели ведут профилактические беседы с жителями нашего города о безопасности детей, чтобы каждый родитель ни в коем случае не совершал непоправимых ошибок, оставляя детей дома одних без присмотра, — отвечали работники МЧС.

— И сколько стоит эта раскраска?
  • Мы ничего не продаем, а цена раскраски — ваши знания о безопасности! Проверим их?

Спасатели и кадеты рассказывали покупателям и просто прохожим о том, что задача каждого родителя — научить, объяснить ребёнку, как вести себя в чрезвычайной ситуации и что необходимо делать, чтобы в них не попадать.

«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»

Помимо беседы, посетителям были предложены интерактивные площадки, где можно было в игровой форме вспомнить и применить на практике полученные знания об основах безопасности жизнедеятельности. Интересно было послушать и поиграть не только детям, но и взрослым. Так, можно было позвонить диспетчеру службы спасения по телефону, смоделировав чрезвычайную ситуацию, протестировать свои знания на интерактивном тренажёре в мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом», в котором собрана необходимая информация для предотвращения любой ЧС, оказание первой помощи, карта неблагоприятных явлений и много другой полезной информации.

«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»

Все желающие могли сделать крутое фото на камеру интерактивного тренажёра на память в боевой и повседневной форме спасателя. Принять активное участие в конкурсах «Пройди лабиринт — потуши пожар», отгадать кроссворд по тематике безопасности, который был сложным даже для взрослых, ведь в жизни не бывает лёгких путей решения задач.

«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»

Самые маленькие горожане играли в «Лото безопасности» и складывали мозаику «Волшебный пазл», а также с удовольствием фотографировались со щенком — пожарным Маршалом, очень ребята любят этого «парня».

— Спасибо вам, девушки, за то, что обращаете внимание на острые социальные проблемы в нашем обществе. У меня уже внуки и правнуки, и мои дети «глаз с них не спускают», чтобы не было беды, — поблагодарил спасателей Иван Алексеевич, покупатель ТЦ «Маяк».

«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»
«Все возрасты покорны…науке безопасности!»

За активное участие в конкурсах и викторинах, за правильные ответы на вопросы спасателей каждый получал полезный подарок от МЧС и «Белгосстраха».