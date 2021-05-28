«Все возрасты покорны… науке безопасности!»

Оставленные без присмотра дети, хоть на пару минут, — для спасателей уже чрезвычайная ситуация, ведь этих несколько минут бывает достаточно для того, чтобы «чиркнуть» спичкой и бросить её, попробовать на вкус опасную жидкость в привлекательной бутылочке, взобраться на подоконник и успеть «влезть» в ряд других опасностей. Незамысловатая формулировка — «детская шалость» — в последние годы прочно вошла в терминологию спасателей.

— Да, мы это всё слышали, знаем… — говорят взрослые люди работникам МЧС. Но каждый раз почему-то происходит одно и то же, ведь данные статистики несчастных случаев и пожаров говорят об обратном.

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Работники центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Минского областного управления МЧС и Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с кадетами из ГУО «Минское областное кадетское училище», а также с сотрудниками Представительства «Белгосстрах» по Слуцкому району в рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» пообщались с посетителями и работниками торгового центра «Маяк». Никто не смог пройти мимо красочных баннеров, интересных интерактивных площадок и тренажёра.





— А что это у вас тут такое происходит? — спрашивала покупатель Елена Егоровна.

— Сегодня у нас проходит акция «Не оставляйте детей одних!», спасатели ведут профилактические беседы с жителями нашего города о безопасности детей, чтобы каждый родитель ни в коем случае не совершал непоправимых ошибок, оставляя детей дома одних без присмотра, — отвечали работники МЧС.

— И сколько стоит эта раскраска?

Мы ничего не продаем, а цена раскраски — ваши знания о безопасности! Проверим их?

Спасатели и кадеты рассказывали покупателям и просто прохожим о том, что задача каждого родителя — научить, объяснить ребёнку, как вести себя в чрезвычайной ситуации и что необходимо делать, чтобы в них не попадать.







Помимо беседы, посетителям были предложены интерактивные площадки, где можно было в игровой форме вспомнить и применить на практике полученные знания об основах безопасности жизнедеятельности. Интересно было послушать и поиграть не только детям, но и взрослым. Так, можно было позвонить диспетчеру службы спасения по телефону, смоделировав чрезвычайную ситуацию, протестировать свои знания на интерактивном тренажёре в мобильном приложении «МЧС Беларуси: Помощь рядом», в котором собрана необходимая информация для предотвращения любой ЧС, оказание первой помощи, карта неблагоприятных явлений и много другой полезной информации.





Все желающие могли сделать крутое фото на камеру интерактивного тренажёра на память в боевой и повседневной форме спасателя. Принять активное участие в конкурсах «Пройди лабиринт — потуши пожар», отгадать кроссворд по тематике безопасности, который был сложным даже для взрослых, ведь в жизни не бывает лёгких путей решения задач.





Самые маленькие горожане играли в «Лото безопасности» и складывали мозаику «Волшебный пазл», а также с удовольствием фотографировались со щенком — пожарным Маршалом, очень ребята любят этого «парня».

— Спасибо вам, девушки, за то, что обращаете внимание на острые социальные проблемы в нашем обществе. У меня уже внуки и правнуки, и мои дети «глаз с них не спускают», чтобы не было беды, — поблагодарил спасателей Иван Алексеевич, покупатель ТЦ «Маяк».















За активное участие в конкурсах и викторинах, за правильные ответы на вопросы спасателей каждый получал полезный подарок от МЧС и «Белгосстраха».