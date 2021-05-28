Немало написано про парк деревни Городище. Здесь круглый год радует глаз красота растений. Восхищает ухоженность и аккуратность детской площадки.

Прихожу сюда с удовольствием. Занимаюсь на тренажёрах. Прогуливаюсь по декоративной дорожке. Отдыхаю душой. Но как неприятно, что есть люди, которые оставляют после себя мусор. После отдыха таких «гостей» разбросаны обёртки и упаковки всевозможных продуктов питания. Кто-то целенаправленно ломает декоративные элементы беседки.

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Этим «отдыхающим» невдомёк, что содержат парк в идеальном состоянии без всякого материального вознаграждения не совсем юные женщины во главе с Галиной Грак. Именно они пропалывают огромную клумбу, собирают после «гостей парка» мусор, ремонтируют повреждённые строения. Люди стараются безвозмездно для всех, почему это не ценят?!

Никакие просьбы не помогают угомонить вандалов. Может, пора подключиться сельисполкому и участковому? Ведь уговоры «отдыхающих» не дают результатов.

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