В Слуцке открылась ещё одна «Копеечка». Она находится на 14 Партизан (фотофакт)

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В Слуцке открылась ещё одна «Копеечка». Она находится на 14 Партизан (фотофакт)
Фото: Ольга Паздерина

В пятницу, 28 мая, в торговом центре на улице 14 Партизан открылся магазин «Копеечка». Это уже шестой объект в Слуцке от сети «Доброном».

В Слуцке открылась ещё одна «Копеечка». Она находится на 14 Партизан (фотофакт) В Слуцке открылась ещё одна «Копеечка». Она находится на 14 Партизан (фотофакт)

Напомним, что 20 мая в 12-м городке также открылся магазин «Копеечка».

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