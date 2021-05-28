Пробное тестирование заданий ПДД, оформление договора купли-продажи… Какие платные услуги оказывает МРЭО Слуцкой ГАИ

МРЭО ОГАИ Слуцкого РОВД оказывает платные услуги. О том, какие именно и по какой цене, «Кур`еру» рассказали в Слуцкой Госавтоинспекции.

Выдача копий документов, послуживших основанием для совершения регистрационных действий в отношении транспортного средства, а также сведений о наличии транспортного средства (1 комплект) — 15 руб.

Оформление договора купли-продажи (мены, дарения транспортного средства (в 3-х экземплярах) — 20 руб.

Хранение регистрационного знака (комплекта) в сутки (минимум 10 суток) — 7 руб.

Предоставление справочной информации о наличии водительского удостоверения — 5 руб.

Выезд сотрудника МООР и Р ГАИ для осмотра транспортных средств в целях совершения регистрационных действий (30 мин.) — 38 руб.

Предоставление мотоэкипировки при сдаче экзамена на мотоцикле — 6 руб. 50 коп.

Пробное тестирование заданий ПДД (время 15 мин.) — 13 руб.

Подбор регистрационных знаков желаемой комбинации цифр и букв (при их наличии) — 10 б.в. (290 руб.)

Изготовление в индивидуальном порядке регистрационных знаков с желаемой комбинацией цифр и букв — 60 б.в. (1 740 руб.)