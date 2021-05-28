Кто и почему читает «Кур`ер»: Юлия Шинкевич, начинающий кондитер из Марьиной Горки, Слуцк
Телевидение освобождает от необходимости думать. Картинка скачет, лишая нас возможности пофантазировать. Да и что там смотреть? Сводку кровавых происшествий за неделю? В газетах такого нет. Всё самое важное и интересное. Наверное, поэтому, несмотря на то, что под рукой всегда есть интернет, люди то и дело возвращаются к печатной прессе. Фото предоставлено героиней