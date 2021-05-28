Пенсии упали, зарплаты замедлили рост, а организации сокращают штат. Что происходит в Беларуси

Пенсии в Беларуси падают четвёртый месяц подряд. Реальные зарплаты существенно замедлили рост, а здравоохранение и образование оказались в минусе. Официальных безработных стало больше, а организации активно сокращают штат. О том, что происходит с зарплатами, пенсиями и какая ситуация на рынке труда, рассказал TUT.BY.

Пенсии падают четвёртый месяц подряд

Реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, в апреле упали на 0,7% к марту. Эти выплаты в минусе уже четвёртый месяц подряд. Одна из причин снижения пенсий — разогнавшаяся инфляция.

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Средний размер пенсии по возрасту за январь-апрель составил 512,42 рубля. Это 38,2% от средней зарплаты за этот же период, сообщают в Минтруда.

Что происходит с зарплатами

По данным Белстата, средняя зарплата в апреле выросла на 13,5 рубля — до 1 398,2 рубля. Это сумма без учёта микроорганизаций, малых организаций без ведомственной подчинённости, а также до уплаты подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников). То есть после уплаты налогов средняя апрельская зарплата составила около 1200 рублей.

Реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, в целом по всем отраслям в апреле выросли на 0,3% (для сравнения: в марте к февралю рост был в 7,8%). При этом зарплаты в здравоохранении и образовании в прошлом месяце упали — на 0,4% и 0,2% к марту соответственно. Для сравнения: в госуправлении этот показатель вырос на 2,9% за этот же период.

Какая ситуация с безработицей и с увольнениями

В январе-апреле организации уволили 207,3 тысячи человек, а приняли на работу почти на 25 тысяч меньше. Это следует из данных Белстата.

В экономике страны в апреле было занято 4 миллиона 289,3 тысячи человек. Это на 8,8 тысячи человек меньше, чем в марте. Снижение этого показателя наблюдается второй месяц подряд.

При этом выросло число официально зарегистрированных безработных (то есть через службы занятости). Так, на начало мая на учёте в качестве безработных состояло 8,7 тысячи человек, сообщают в Минтруда. Для сравнения: месяцем ранее их насчитывалось 8,6 тысячи.

Фактическая безработица заметно выше официальной: в первом квартале была на уровне 4,2% от численности рабочей силы. В численном выражении безработными были 207,9 тысячи человек. Эти данные рассчитаны по методологии Международной организации труда. Для сравнения: в первом квартале 2020 года в численном выражении фактически безработными были 206,7 тысячи человек.

На новые рабочие места (речь про вновь созданные за счёт запуска новых производств и предприятий) в первом квартале этого года трудоустроили 12 704 человек. Это на 2093 человека меньше, чем годом ранее.