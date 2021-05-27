Из Беларуси запускают новый поезд за границу

Теперь белорусам в Россию можно будет добраться на поезде из Гродно. Точнее, это будут беспересадочные вагоны, которые прицепят к другим поездам. В состав группы входят плацкартный и купейный вагоны, сообщает БЖД.

С 11 июня вагоны Гродно-Москва подцепят к поезду № 688 Гродно-Минск и затем к поезду № 4 Брест-Москва.

А на следующий день поезда пойдут в обратном направлении: беспересадочные вагоны до Гродно прицепят к поездам № 3 Москва-Брест и затем к № 687 Минск-Гродно.

Периодичность курсирования — через день: по нечётным числам из Гродно, по чётным — из Москвы.

Реклама

Эти беспересадочные вагоны будут ходить до конца июня, потом БЖД примет окончательное решение о запуске регулярных перевозок из Гродно в Москву.