«Возможно, через месяц белорусский туристический рынок вернётся к ситуации девяностых годов». Что будет с белорусским турбизнесом

На саммите ЕС запретили белорусским авиакомпаниям полёты в Евросоюз. Пока нет официального подтверждённого запрета на полёты для белорусских перевозчиков, но уже 26 мая самолёт «Белавиа» не смог выполнить рейс Минск-Барселона, сообщает «Комсомольская правда».

В Республиканском Союзе Туристических Организаций (РСТО) предположили последствия такого решения для туристов и турбизнеса, но подчеркнули — прогноз может быть нестабильным.

Реклама

Решения саммита ЕС всё ещё не вступили в силу, но могут быть утверждены уже 27 мая на уровне министров. Неофициальные источники сообщают, что в этом случае запрет может вступить в силу с 19 июня. Однако, как показывают последние дни, ситуация вокруг воздушного пространства Беларуси накаляется: рейсы отменены, сообщение приостановлено…

Что это означает для белорусского турбизнеса?

— Прогнозы могут быть крайне нестабильны. Но уже ясно, что будет с регулярной перевозкой. Это видно на примере отменённых рейсов в Вильнюс, Лондон и Париж, — прокомментировали в РСТО.

Но коснётся ли запрет на полёты также и чартерных перевозок или курортных направлений? Сейчас в Беларуси идут активные продажи по направлениям: Турция, Египет, Албания, Черногория, Тунис, Болгария, Греция. Активно на основе регулярных перевозок турагентства Беларуси продают ОАЭ, Кипр и Грузию.

На 25 мая все запланированные чартеры ещё осуществлялись, но прогнозы на будущее никто не даёт.

— Кулуарно обсуждается полётная карта чартерных маршрутов. Часть из них транзитом проходит по территории ЕС — Албания, Черногория, Болгария, Греция, Тунис, — добавили в союзе турорганизаций.

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Но, по информации РСТО, оставила возможность транзитных полётов для белорусских авиакомпаний. Если это направление закроется полностью, то в Турцию и Египет придётся лететь, делая крюк через Россию.

— Сама вероятность такого транзита неочевидна — ведь Россия не летает ни в Египет, ни в Турцию, — заметили в РСТО.

И, похоже, единственное, в чём сейчас консолидаторы белорусских чартерных рейсов уверены, так это в том, что Россия не закрывает для белорусских полётов небо, и нет предпосылок, что она так поступит.

Отдых-2021 для белорусов: море — всё?

Ранее туроператоры отмечали, что продажи туров во все открытые страны на белорусском рынке идут очень хорошо. Турпакеты в Турцию проданы до конца июня. Первый рейс на Крит, по информации «АэроБелСервис», должен состоятся 12 июня и продан полностью. Блестяще продаются туры в Албанию и Черногорию.

— Что теперь будет? Пока невозможно делать прогнозы. Могут появиться новости, которые развернут ситуацию на 180 градусов. Возможно, через месяц белорусский туристический рынок вернётся к ситуации девяностых годов прошлого века, когда большинство перелётов белорусы осуществляли через аэропорты Москвы. Всё может быть. Сейчас белорусский турбизнес работает в режиме реального времени и сегодняшнего дня, планируя «решать проблемы по мере их поступления», добавляя, что с подобными вызовами ещё не сталкивались, хотя в 2020 году тоже было несладко! — подвели к выводам на сайте РСТО.