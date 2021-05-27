В 12-м городке Слуцка рухнула автобусная остановка. Фотофакт

Отдел новостей
-
0

В 12-м городке Слуцка рухнула автобусная остановка «9-я школа». Как сообщают наши читатели, ещё утром всё было в порядке.

Фотографии в редакцию «Кур'ера» прислал местный житель. Что произошло, на момент публикации неизвестно.

В 12-м городке Слуцка рухнула автобусная остановка. Фотофакт
Фотографии: Алексей Скрынников
В 12-м городке Слуцка рухнула автобусная остановка. Фотофакт

Реклама

В 12-м городке Слуцка рухнула автобусная остановка. Фотофакт

В 12-м городке Слуцка рухнула автобусная остановка. Фотофакт