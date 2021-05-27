На школьных каникулах можно будет подработать

В Беларуси есть организации, готовые принимать на временную работу школьников. Об этом сообщила Наталья Лобачева, консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты, на пресс-конференции в пресс-центре БелТА, пишут «Навіны Старадарожчыны».

«На 20 мая о возможности нанять учащихся заявили более 300 организаций, готовых предоставить более 5 тыс. вакансий», — сказала Наталья Лобачева.

Это в основном предприятия торговли, общественного питания, «Белсоюзпечать», отделения «Белпочты», лесхозы, фермерские хозяйства и т. д.