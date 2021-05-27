В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов. Сколько за них просят (+ фото)

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В среду, 16 июня, Слуцкий райисполком проводит повторный аукцион по продаже четырёх земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Один — в самом Слуцке, а три — в районе.

Лот № 1. Участок в Слуцке на улице Копыльская, 98

  • Начальная цена — 12 959,7 рубля.
  • Площадь участка — 0,1089 га.
  • Кадастровый номер — 624 650 100 001 007 872.
  • Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.
В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов в городе и деревнях. Сколько они стоят
Фотографии: Алесь Достанко

В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов в городе и деревнях. Сколько они стоят В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов в городе и деревнях. Сколько они стоят

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Лот № 2. Участок в деревне Белый Бор на улице Партизанской (возле домов № 2 и № 4)

  • Начальная цена — 2000 рублей.
  • Площадь участка — 0,2175 га.
  • Кадастровый номер — 624 681 701 101 000 064.
  • Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.

В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов в городе и деревнях. Сколько они стоят

Лот № 3. Земельный участок в агрогородке Весея по адресу: улица Юбилейная, 30

  • Начальная цена — 5100 рублей.
  • Площадь участка — 0,1573 га.
  • Кадастровый номер — 624 681 302 601 000 576.
  • Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения.

В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов в городе и деревнях. Сколько они стоят

Лот № 4. Земельный участок в деревне Михейки

  • Начальная цена — 14 357 рублей.
  • Площадь участка — 0,2499 га.
  • Кадастровый номер — 624 680 805 101 000 192.
  • Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения.

В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов в городе и деревнях. Сколько они стоят