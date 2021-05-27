В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов. Сколько за них просят (+ фото)

В среду, 16 июня, Слуцкий райисполком проводит повторный аукцион по продаже четырёх земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Один — в самом Слуцке, а три — в районе.
Лот № 1. Участок в Слуцке на улице Копыльская, 98
- Начальная цена — 12 959,7 рубля.
- Площадь участка — 0,1089 га.
- Кадастровый номер — 624 650 100 001 007 872.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.
Лот № 2. Участок в деревне Белый Бор на улице Партизанской (возле домов № 2 и № 4)
- Начальная цена — 2000 рублей.
- Площадь участка — 0,2175 га.
- Кадастровый номер — 624 681 701 101 000 064.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.
Лот № 3. Земельный участок в агрогородке Весея по адресу: улица Юбилейная, 30
- Начальная цена — 5100 рублей.
- Площадь участка — 0,1573 га.
- Кадастровый номер — 624 681 302 601 000 576.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения.
Лот № 4. Земельный участок в деревне Михейки
- Начальная цена — 14 357 рублей.
- Площадь участка — 0,2499 га.
- Кадастровый номер — 624 680 805 101 000 192.
- Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, газоснабжения.