В Слуцке с аукциона продают участки под строительство частных домов. Сколько за них просят (+ фото)

В среду, 16 июня, Слуцкий райисполком проводит повторный аукцион по продаже четырёх земельных участков в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Один — в самом Слуцке, а три — в районе.

Лот № 1. Участок в Слуцке на улице Копыльская, 98

Начальная цена — 12 959,7 рубля.

Площадь участка — 0,1089 га.

Кадастровый номер — 624 650 100 001 007 872.

Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, канализации.

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Лот № 2. Участок в деревне Белый Бор на улице Партизанской (возле домов № 2 и № 4)

Начальная цена — 2000 рублей.

Площадь участка — 0,2175 га.

Кадастровый номер — 624 681 701 101 000 064.

Есть возможность подключения к сетям электроснабжения.

Лот № 3. Земельный участок в агрогородке Весея по адресу: улица Юбилейная, 30

Начальная цена — 5100 рублей.

Площадь участка — 0,1573 га.

Кадастровый номер — 624 681 302 601 000 576.

Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения.

Лот № 4. Земельный участок в деревне Михейки