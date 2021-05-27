В Слуцке предлагают в аренду участки под новую аптеку, открытие производства и СТО. Где они находятся

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В среду, 16 июня, Слуцкий райисполком проведёт повторный аукцион на право заключения договора аренды трёх земельных участков.


Лот № 1. Земельный участок площадью 0,0778 га

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Фотографии: Алесь Достанко
В Слуцке предлагают в аренду участки под новую аптеку на Чехова, открытие производства и СТО

  • Расположение — Слуцк, улица Чехова, микрорайон многоэтажной застройки.
  • Назначение — для строительства и обслуживания аптеки готовых лекарственных форм пятой категории.
  • Земельный участок предоставляется в аренду на 25 лет.
  • Начальная цена лота — 11 043,62 руб.

Лот № 2. Земельный участок площадью 1,8798 га

В Слуцке предлагают в аренду участки под новую аптеку на Чехова, открытие производства и СТО
  • Расположение — Слуцк, улица М. Богдановича, У-80 (территория бывшего в/г № 13).
  • Назначение — для строительства и обслуживания производственного объекта.
  • Земельный участок предоставляется в аренду на 20 лет.
  • Начальная цена лота — 19 352,54 руб.

Лот № 3. Земельный участок площадью 0,2996 га

В Слуцке предлагают в аренду участки под новую аптеку на Чехова, открытие производства и СТО

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  • Расположение — Слуцк, улица М. Богдановича, 95 км.
  • Назначение — для строительства станции технического обслуживания автомобилей.
  • Земельный участок предоставляется в аренду на 50 лет.
  • Начальная цена лота — 4 999,56 руб.