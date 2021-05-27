В Могилёвской области пройдут учения «по переводу экономики, а также государственных органов на работу в условиях военного времени»

Мобилизационные учения пройдут в Могилёвской области с 3 по 11 июня, сообщил Николай Гомолко, военный комиссар города Могилёва и Могилёвского района.

— В указанный период будет отрабатываться порядок выполнения отдельных мероприятий по переводу экономики Могилёвской области, а также государственных органов на работу в условиях военного времени, — отметил он. — Особенность учений в том, что в них примут участие подразделения сил специальных операций Вооружённых Сил, которые будут «мешать» выполнению поставленных задач любыми способами.

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Военный комиссар отметил, что ничего чрезвычайного в этих учениях нет, аналогичные мероприятия проводились и в других регионах Беларуси.