На областной конкурс красоты «Мисс Минщина» от Слуцка поедут две девушки

В пятницу, 28 мая, во Дворце культуры имени Максима Горького в Борисове пройдёт областной конкурс красоты «Мисс Минщина». От Слуцка на него поедут Владислава Василевская и Ксения Шаталина, пишет «Слуцкі край».

Владислава Ваcилевская — руководитель образцового танцевального ансамбля «Конфетти» Слуцкого городского дворца молодёжи. Случчанка впервые примет участие в областном конкурсе.

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Ксения Шаталина — студентка 3-го курса Слуцкого государственного медицинского колледжа. В прошлом году она также вышла в финал регионального этапа.

Девушкам предстоит выступать перед жюри и публикой в различных нарядах и поучаствовать в дефиле.

По словам Владиславы и Ксении, такие конкурсы способствуют развитию вкуса, эстетики, творчеству и ещё это зрелищное, яркое шоу.