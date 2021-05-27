Не хотел, чтобы подавала на развод… В Лепеле муж заминировал машину супруги

В машину жительницы Лепеля подкинули взрывное устройство. Оказалось, это сделал её муж. Он решил, что так она передумает подавать на развод, пишет МВД Республики Беларусь.

Вечером 24 мая в Лепельский РОВД позвонила 45-летняя жительница района. Она рассказала, что попросила знакомого отремонтировать машину. Мужчина осмотрел авто и нашёл прикреплённый к ней предмет, похожий на взрывное устройство.

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Сапёры определили, что на днище машины действительно была самодельная бомба, и изъяли её.

Оказалось, что взрывное устройство подложил в машину женщины её 44-летний муж. Он решил, что жена испугается и передумает подавать на развод. Тот не раз пытался уговорить её вернуться, но уговоры заканчивались скандалами.

Муж сделал бомбу из металлической банки с порохом и шурупами и электродетонатора, подключил её к электросети машины.

«Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Сейчас назначены соответствующие экспертизы по предмету преступления», — рассказала Надежда Касперович, старший инспектор ОИОС УВД Витебского облисполкома.

Известно, что жена хотела подать на развод из-за частых пьянок супруга.