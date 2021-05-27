В Бресте двое пытались оплатить покупки памятной монетой и писали жалобы, даже когда продавцы соглашались её принять

Суд Ленинского района Бреста недавно рассматривал необычное дело. Двое брестчан (мужчина и женщина) подали несколько исков к магазинам за то, что их отказались обслуживать, когда они хотели расплатиться квадратной монетой, рассказывает газета «Заря».

13 марта, в субботу, в продовольственный магазин зашли мужчина и женщина примерно 30−40 лет. Они набрали продуктов и, подходя к кассе, заранее приготовили телефоны, чтобы снимать своё общение с кассиром. А для расчёта дали кассиру прямоугольную металлическую пластинку с какими-то изображениями на обеих сторонах. Кассир повертела в руках непонятный предмет, показала коллеге и в итоге рассчитывать за «эти деньги» отказалась. Покупатели потребовали жалобную книгу.

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Заведующая магазином попыталась выяснить, что произошло, и постаралась решить конфликт путём переговоров. Однако покупательница написала жалобу.

«Я посетила ваш магазин с целью приобретения продуктов питания для себя и детей, — написала женщина в жалобной книге. — На кассе при расчёте я предъявила монету НБ РБ номиналом 20 руб. („Палеалітычная Венера. Касцёнкі“). Однако два кассира и зав. магазином в категоричной форме отказали мне в расчёте. Пояснив, что это не деньги… Я считаю, что были нарушены мои права как потребителя. Прошу Вас возместить мне моральный вред в размере 600 бел. руб.».

15 марта эта же покупательница принесла в суд исковое заявление, где написала: «…Так как магазин отказался продавать мне товар, я и ребёнок остались голодными. Я вынуждена была выслушивать недовольство и возмущение ребёнка, членов моей семьи, принимать лекарственные препараты от давления и головной боли. Я испытывала обиду, была сильно возмущена и очень расстроена тем, что мне было отказано в моём законном праве по приобретению товара… Я испытывала неловкость, обиду и возмущение от того, что работники магазина подозревают меня в совершении противоправных действий, указывая на то, что я обманом, без оплаты желаю завладеть выбранными мной продуктами питания. Более того — работники магазина привлекли повышенное внимание к сложившейся ситуации со стороны других покупателей: из-за нежелания меня обслуживать образовалась очередь, люди возмущались, винили меня, высказывали в мой адрес неприятные и оскорбительные слова. Всё это вызвало у меня чувство подавленности, неловкости…».

Также она попросила взыскать с магазина 600 рублей за моральный вред.

После этого иски посыпались один за одним. Писали и мужчина, и женщина. Брестские продавцы уже были наслышаны об этой паре со странной монетой. Но даже там, где «Палеолитическую Венеру» соглашались принять к оплате, мужчина и женщина монету не отдавали и продолжали писать жалобы на то, что их отказались обслужить, а потом шли в суд.

Суд Ленинского района Бреста в иске женщины о защите прав отказал. Помимо этого, с неё ещё взыскали 450 рублей в пользу одного из магазинов за оплату юридической помощи и пошлину в доход государства — 174 рубля. Судья решил, что женщина злоупотребила правами потребителя. Юристы между собой называют такие действия, когда потребитель предъявляет необоснованные требования и претензии, «потребительским экстремизмом».

На конец мая назначено рассмотрение шести исков мужчины к разным магазинам всё из-за той же монеты, пишет издание.