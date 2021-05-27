Честная, ответственная, государственная… Министр информации Беларуси рассказал, какая журналистика нужна стране

Беларуси нужна честная, ответственная, государственная журналистика, которая должна работать на укрепление государственности. Об этом в четверг, 27 мая, во время открытия I Форума медийного сообщества РБ заявил Владимир Перцов, министр информации.

«Современные средства массовой коммуникации определяют настроения в обществе и отношения к тем или иным событиям. Поэтому нужна честная и ответственная журналистика, которая сближает людей. В этом смысле белорусская журналистика должна быть государственной, работающей на укрепление государственности», — цитирует слова Владимира Перцова Sputnik.

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Министр информации отметил, что белорусским СМИ нужно работать над тем, чтобы расширять свою аудиторию, быть интересными, использовать новые технологии. Однако эти информационные технологии, подчеркнул он, несут не только новые возможности, но и угрозы.

Владимир Перцов также добавил, что в погоне за краткостью и технологичностью не нужно терять искусство слова в журналистике.

СПРАВКА. I Форум медийного сообщества Беларуси проходит в Минске 27−28 мая в выставочном комплексе «Белэкспо». В мероприятии принимают участие руководители ведущих СМИ Беларуси и России, журналисты, медиаэксперты и блогеры.

Как отметили в Мининформе, на форуме планируется обсудить актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны, передаёт Sputnik.

Особенностью форума станет презентация передовых практик работы белорусских и российских СМИ в условиях цифровизации.