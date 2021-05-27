Сотрудница «Кур'ера» прошла бесплатное исследование иммунитета на COVID-19 в Слуцке. Какой результат она получила

Корреспондент «Кур'ера» приняла участие в программе «Оценка популяционного иммунитета к COVID-19» в Беларуси в качестве волонтёра. Результаты обследования пришли на электронную почту 25 мая.

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Результат показал, сколько антител класса G к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови. Этот анализ выявляет постинфекционный иммунитет, но он не покажет, как давно человек переболел COVID-19, потому что всё индивидуально.

РАНЕЕ. Личный опыт. Как я в Слуцке прошла бесплатное исследование иммунитета на коронавирус.