С 1 июня 2021 года ожидается запланированное ранее повышение тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги, а также введение платы за управление общим имуществом. Ещё одна область Беларуси ввела плату за выезд за границу на автомобиле. Традиционно повысятся цены на отдельные виды сигарет.

Изменятся тарифы на ЖКУ

С июня 2021 года возрастут некоторые тарифы ЖКУ. Это предусмотрено Указом № 490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год». В расчёте на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг тарифы повысятся в пределах 5 долларов. Жильцы будут больше платить по субсидированным тарифам — за отопление и подогрев воды. Вырастет стоимость уборки подъезда, вывоза мусора, техобслуживание лифта. Подорожает природный и сжиженный газ.

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За управление общим имуществом придётся платить

С 1 июня 2021 года участники совместного домовладения ежемесячно будут платить за управление общим имуществом. Это предусмотрено постановлением Совмина РБ от 2 апреля 2021 г. № 185. Данная услуга оказывается на основании договора на управление общим имуществом совместного домовладения.

Плата за выезд за границу

С 1 июня в Гомельской области установлен местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы в пунктах пропуска. Такое решение принял областной Совет депутатов. Размер сбора составит 1 базовую величину — 29 рублей. Он будет взиматься с каждого транспортного средства независимо от числа пассажиров. Решение вступает в силу с 1 июня и будет действовать до 1 января 2023 года. Ранее сообщалось, что сбор за выезд за границу на авто с 1 мая введён в Гродненской области.

Было обещано повышение премий педагогам

По словам главы Минобразования Игоря Карпенко (заявление он сделал в эфире телеканала СТВ ещё в январе 2021 года), с 1 июня 2021 года предусмотрено повышение премий педагогам. Премии педагогическим работникам будут повышены с 5 до 20%. Планомерное повышение зарплат педагогов предусмотрено программой правительства. Согласно документу, в 2025 году средняя зарплата педработников должна быть не менее 100% от средней заработной платы по Беларуси. В данный момент она составляет около 75% от средней зарплаты.

Начнутся летние каникулы школьников

Летние каникулы в Беларуси в 2021 году начинаются с 1 июня и продлятся 92 дня. С этого же дня начнут работать некоторые летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.

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Изменятся цены на сигареты

В Беларуси максимальные розничные цены на отдельные виды сигарет изменятся с 1 июня от 0,05 до 0,1 рубля. Компания «Табак-инвест» на 0,15 рубля снижает цены на сигареты «Корона». Цены на сигареты, импортируемые компанией ЗАО «Энерго-оил», не изменятся.