Сколько стоят услуги/товары со скидкой карты «Кур'ера» и без. Обзор

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем, насколько выгодно иметь карту «Кур'ера». У карт «Кур'ера» более 40 партнёров, у которых читатели при наличии карты могут получить скидки. Чтобы показать, насколько выгодно иметь карты, мы узнали, сколько стоят услуги/товары со скидкой и без.

Подробная информация и список партнёров здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СВАДЕБНЫЙ САЛОН, г. Слуцк🇧🇾 (@diana_salon8)

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прокат детских платьев: с картой - 30 рублей, без карты - 40 рублей. Выгода: 10 рублей;

с картой - 30 рублей, без карты - 40 рублей. 10 рублей; прокат свадебных платьев: с картой - 200 рублей, без карты - 250 рублей. Выгода: 50 рублей;

с картой - 200 рублей, без карты - 250 рублей. 50 рублей; оформление выпускных: с картой - 125 рублей, без карты - 150 рублей. Выгода: 25 рублей.

стрижка мужская: с картой — 9 рублей, без карты — 10 рублей. Выгода: 1 рубль;

с картой — 9 рублей, без карты — 10 рублей. 1 рубль; стрижка женская: с картой — 15 рублей, без карты — 17 рублей. Выгода: 2 рубля;

с картой — 15 рублей, без карты — 17 рублей. 2 рубля; окрашивание в один тон: с картой — 18 рублей, без карты — 20 рублей. Выгода: 2 рубля;

с картой — 18 рублей, без карты — 20 рублей. 2 рубля; сложное окрашивание: с картой — 40,5 рубля, без карты — 45 рублей. Выгода: 4,5 рубля;

с картой — 40,5 рубля, без карты — 45 рублей. 4,5 рубля; маникюр: с картой — 27 рублей, без карты — 30 рублей. Выгода: 3 рубля;

с картой — 27 рублей, без карты — 30 рублей. 3 рубля; педикюр: с картой — 40,5 рубля, без карты — 45 рублей. Выгода: 4,5 рубля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 2D кафе | Слуцк (@white_fox.slutsk)

драники: с картой - 3,60 рубля, без карты - 4 рубля. Выгода: 40 копеек;

с картой - 3,60 рубля, без карты - 4 рубля. 40 копеек; картофель фри: с картой - 3,15 рубля, без карты - 3,50 рубля. Выгода: 35 копеек;

с картой - 3,15 рубля, без карты - 3,50 рубля. 35 копеек; наггетсы: с картой - 3,15 рубля, без карты - 3,50 рубля. Выгода: 35 копеек;

с картой - 3,15 рубля, без карты - 3,50 рубля. 35 копеек; бургер: с картой - 3,15 рубля, без карты - 3,50 рубля. Выгода: 35 копеек.

Магазин брендовой одежды magazinmomo

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАГАЗИНЫ брендовой ОДЕЖДЫ (@magazinmomo)