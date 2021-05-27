Сколько стоят услуги/товары со скидкой карты «Кур'ера» и без. Обзор

Отдел новостей
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Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем, насколько выгодно иметь карту «Кур'ера». У карт «Кур'ера» более 40 партнёров, у которых читатели при наличии карты могут получить скидки. Чтобы показать, насколько выгодно иметь карты, мы узнали, сколько стоят услуги/товары со скидкой и без.

Подробная информация и список партнёров здесь.

Свадебный салон @diana_salon8

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Публикация от СВАДЕБНЫЙ САЛОН, г. Слуцк🇧🇾 (@diana_salon8)

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  • прокат детских платьев: с картой - 30 рублей, без карты - 40 рублей. Выгода:  10 рублей;
  • прокат свадебных платьев: с картой - 200 рублей, без карты - 250 рублей. Выгода: 50 рублей;
  • оформление выпускных: с картой - 125 рублей, без карты - 150 рублей. Выгода: 25 рублей.

Салон красоты @mon_ami__slutsk:

 

  • стрижка мужская: с картой — 9 рублей, без карты — 10 рублей. Выгода: 1 рубль;
  • стрижка женская: с картой — 15 рублей, без карты — 17 рублей. Выгода: 2 рубля;
  • окрашивание в один тон: с картой — 18 рублей, без карты — 20 рублей. Выгода: 2 рубля;
  • сложное окрашивание: с картой — 40,5 рубля, без карты — 45 рублей. Выгода: 4,5 рубля;
  • маникюр: с картой — 27 рублей, без карты — 30 рублей. Выгода: 3 рубля;
  • педикюр: с картой — 40,5 рубля, без карты — 45 рублей. Выгода: 4,5 рубля.

Кафе @white_fox.slutsk

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Публикация от 2D кафе | Слуцк (@white_fox.slutsk)

  • драники: с картой - 3,60 рубля, без карты - 4 рубля. Выгода: 40 копеек;
  • картофель фри: с картой - 3,15 рубля, без карты - 3,50 рубля. Выгода: 35 копеек;
  • наггетсы: с картой - 3,15 рубля, без карты - 3,50 рубля. Выгода: 35 копеек;
  • бургер: с картой - 3,15 рубля, без карты - 3,50 рубля. Выгода:  35 копеек.

Магазин брендовой одежды @magazinmomo

 

 

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Публикация от МАГАЗИНЫ брендовой ОДЕЖДЫ (@magazinmomo)

  • блузка: с картой — 55 рублей, без карты — 59 рублей. Выгода: 4 рубля;
  • джинсы: с картой — 92 рубля, без карты — 99 рублей. Выгода: 7 рублей;
  • платье: с картой — 138 рублей, без карты — 149 рублей. Выгода: 11 рублей;
  • футболка: с картой — 36 рублей, без карты — 39 рублей. Выгода: 3 рубля.