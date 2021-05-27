«Ищем, кто возьмёт нас в рабство». Почему бомжующая пара из Слуцка готова работать за еду и уголок в бараке

Есть в Слуцке женщина и мужчина (он сейчас постоянно ездит на велосипеде, а когда ходит, то на костылях). Зовут их Раиса и Саша. Они сами говорят — мы бомжи. Не знаю, что привело их к такой жизни, но суть моего разговора с ними такая.

Зимой Саша отморозил пальцы на ногах, их не смогли спасти и отрезали. Где-то через месяц-другой он получит инвалидность. Но пенсия будет маленькая. У Раисы тоже есть пенсия.

Реклама

В дом престарелых они не хотят — это для них как тюрьма, говорят, им нужно движение.

До того как Саше ампутировали пальцы, он с Раисой подрабатывал где-то на сельских работах. Да, они выпивают, но, судя по разговору с ними, они ещё не потеряли желание иметь хоть какую-то несложную подработку, а главное — иметь уголок жилья, где можно приткнуться на ночь. А так они все дни в разъездах. Может, вторсырьё собирают или ещё что — не знаю.

Вот и шутили, когда со мной говорили: «Ищем, кто возьмёт нас в рабство».

В редакции «Кур'ера» я оставил информацию, как или через кого их можно найти. Вдруг, кто-то обратит на них внимание. Но скажу самое важное: если они сами не хотят себе помочь, то им никто не поможет.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».