Технологии будущего уже в Слуцке. Что такое интерактивный 5D-паспорт и кому он нужен

Интерактивный 5D-паспорт — это виртуальная модель объекта недвижимости с реальными габаритами, благодаря которой можно совершить 3D-тур по зданию.

В Слуцком филиале РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» появилась новая технология — 5D-паспорт, которая позволит потенциальным покупателям совершить экскурсию по зданию, находясь за сотни километров от него.

Интерактивный 5D-паспорт — это виртуальная модель объекта недвижимости с реальными габаритами, благодаря которой можно совершить 3D-тур по зданию.

Такая технология позволит оценить внутренний и внешний вид объекта, поможет в составлении точных расходных смет, контроле строительства на каждом этапе, расстановке технологического оборудования и оценке затраченных материалов.

Технология 5D-паспорта

Для того чтобы создать 5D-паспорт, используется лазерное сканирование объекта и съёмка с дрона.

Специалисты получают «облако точек», на основании которых выстраивают виртуальную и информационную модель зданий и сооружений (BIM).

Благодаря технологии блокчейн 5D-паспорт позволяет использовать распределённую базу данных, содержащую в виде слоёв информацию обо всех операциях, проведённых за время существования объекта недвижимости. Например, данные о площадях, конструктиве объекта, стоимости земельных участков и других экономических характеристиках. Данную технологию используют во всём мире при инвестиционной оценке промышленных объектов и земельных участков. Также такая цифровая модель поможет сохранить и воссоздать вид объектов историко-культурного наследия. Например, с помощью аналогичной технологии была воссоздана цифровая модель Нотр-Дам де Пари, которую использовали для восстановления собора. Кому нужен 5D-паспорт

5D-паспорт полезен как инвесторам, собственникам, так и организациям, которые обслуживают объекты.

Например, инвестора заинтересовало здание. Детализированный интерактивный паспорт даст покупателю возможность прогуляться по объекту в виртуальном пространстве, получить информацию о всех интересующих элементах. 5D-паспорт может содержать поэтажные планы объекта, сечения и разрезы в необходимых плоскостях — всё это в удобной электронной форме. Потенциальному покупателю не нужно листать многочисленные тома проектной и иной документации. Удобства 5D-паспорта очевидны! Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» готов оказать новую для Беларуси услугу всем желающим компаниям.