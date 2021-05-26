Спасатели продолжают ежедневные профилактические встречи с трудовыми коллективами Слуцкого района

Спасатели продолжают ежедневные профилактические встречи с трудовыми коллективами города и района для проведения разъяснительной работы среди работающего населения.

В пятницу, 14 мая, прошла встреча работников Минского областного управления МЧС и Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям в трудовом коллективе сельскохозяйственной организации ОАО «Витко-Агро». На встрече присутствовали Александр Пекун, старший инспектор отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, Виктор Василенка, первый заместитель начальника Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, и Галина Валюкевич, председатель Беличского сельского исполнительного комитета.

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Спасатели в доступной форме рассказали присутствующим основные правила пожарной безопасности в быту и на своих рабочих местах, напоминали об ответственности за их нарушение, приводили примеры произошедших пожаров в районе, области и республике в целом. У работников организации была уникальная возможность получить консультацию в сфере пожарной безопасности у высококвалифицированных специалистов прямо на рабочих местах.

К слову, многие ею и воспользовались. «Можно ли разводить костры на приусадебном участке и какие сейчас требования для их розжига?», «Как часто необходимо чистить дымоход отопительной печи?», «Обязательно ли устанавливать в доме автономный пожарный извещатель?» — на все эти вопросы по-хорошему любопытных граждан охотно отвечали спасатели.





Виктор Василенка отметил, что на территории объекта необходимо курить только в местах специально отведённых, запрещено это делать в ремонтных мастерских, зданиях и сооружениях. Не оставили спасатели без внимания тему детской шалости, ведь на территории Случчины активно развернулась профилактическая акция «Не оставляйте детей одних!», приуроченная к Международному дню семьи и Международному дню защиты детей. Тема всем присутствующим близка, потому что слушатели — не только родители, а уже и бабушки, дедушки.

Кроме полезной информации от работников Слуцкого РОЧС каждый получил небольшой подарок в виде буклетов «Не оставляйте детей одних!».