Для поднятия настроения. Посмотрите, как солигорчанин выгуливает гусят на улице (фото)

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Солигорский птицевод выгуливает гусят на улице (фото), Слуцк

26 мая в Солигорске на улице Ленинского Комсомола мужчина выгуливал гусят. Фотографии опубликовал «Лидер-пресс».

Мужчина, выгуливавший гусят, рассказал, что питомцы совсем недавно вылупились в инкубаторе и сейчас пробуют траву на вкус.

Для поднятия настроения. Посмотрите, как солигорчанин выгуливает гусят на улице (фото), Слуцк

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Для поднятия настроения. Посмотрите, как солигорчанин выгуливает гусят на улице (фото), Слуцк Для поднятия настроения. Посмотрите, как солигорчанин выгуливает гусят на улице (фото), Слуцк