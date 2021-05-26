Для поднятия настроения. Посмотрите, как солигорчанин выгуливает гусят на улице (фото)

26 мая в Солигорске на улице Ленинского Комсомола мужчина выгуливал гусят. Фотографии опубликовал «Лидер-пресс».

Мужчина, выгуливавший гусят, рассказал, что питомцы совсем недавно вылупились в инкубаторе и сейчас пробуют траву на вкус.