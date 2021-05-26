Сколько стоят путёвки в детские лагеря Слуцкого района этим летом. Цены для родителей и размер дотаций

Слуцкий райисполком опубликовал стоимость путёвок в оздоровительные лагеря управления по образованию в 2021 году.
РАНЕЕ. В Слуцком районе будут работать два круглосуточных лагеря. Сколько детей смогут отдохнуть этим летом.
Оздоровительный лагерь «Зорька» в деревне Воробьёво
Всего будет три смены по 18 дней. Количество человек — 90. Размер дотации государства на одну путёвку — 215 руб.
Сколько платят родители за детей:
- 6−10 лет — 140,13 руб.;
- 11−13 лет — 151,11 руб.;
- 14−17 лет — 158,31 руб.
Оздоровительный лагерь «Зенитчик» в деревне Мащицы
Всего будет три смены по 18 дней. Количество человек в каждой — 90. Размер дотации государства на одну путёвку — 215 руб.
Сколько платят родители за детей:
- 6−10 лет — 137,74 руб.;
- 11−13 лет — 148,72 руб.;
- 14−17 лет — 155,92 руб.
Оздоровительный лагерь на базе ЦКРОиР
В лагере будет одна смена на 18 дней для 8 человек. Размер дотации государства на одну путёвку — 215 рублей.
Сколько платят родители за детей:
- 6−10 лет — 195,16 руб.;
- 11−13 лет — 206,14 руб.;
- 14−17 лет — 213,34 руб.
Профильный передвижной туристский лагерь
Всего будет три смены по 9 дней, в каждой по 40 детей. Размер дотации государства на одну путёвку — 92 рубля.
Сколько платят родители за детей:
- 11−13 лет — 29,04 руб.;
- 14−17 лет — 32,64 руб.
Профильный лагерь труда и отдыха
Лагерь в одну смену на 9 дней. Количество детей — 20. Размер дотации государства на одну путёвку — 94 рубля.
Сколько платят родители за детей:
- 14−17 лет — 48,89 руб.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
Продолжительность лагеря — 18 дней. Размер дотации государства на одну путёвку — 98 руб.
Сколько платят родители за детей:
- 6−10 лет — 13,56 руб.;
- 11−13 лет — 21,84 руб.;
- 14−17 лет — 27,96 руб.
Оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием
Лагерь в одну смену на 18 дней. Количество человек — 30. Размер дотации государства на одну путёвку — 97 руб.
Сколько платят родители за детей:
- 14−17 лет — 16,38 руб.
Справки по телефону: (801 795) 7 52 41. Ведущий специалист по Слуцкому району — Ковалёва Татьяна Анатольевна.