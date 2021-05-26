Сколько стоят путёвки в детские лагеря Слуцкого района этим летом. Цены для родителей и размер дотаций

Слуцкий райисполком опубликовал стоимость путёвок в оздоровительные лагеря управления по образованию в 2021 году.

РАНЕЕ. В Слуцком районе будут работать два круглосуточных лагеря. Сколько детей смогут отдохнуть этим летом.

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Оздоровительный лагерь «Зорька» в деревне Воробьёво

Всего будет три смены по 18 дней. Количество человек — 90. Размер дотации государства на одну путёвку — 215 руб.

Сколько платят родители за детей:

6−10 лет — 140,13 руб.;

11−13 лет — 151,11 руб.;

14−17 лет — 158,31 руб.

Оздоровительный лагерь «Зенитчик» в деревне Мащицы

Всего будет три смены по 18 дней. Количество человек в каждой — 90. Размер дотации государства на одну путёвку — 215 руб.

Сколько платят родители за детей:

6−10 лет — 137,74 руб.;

11−13 лет — 148,72 руб.;

14−17 лет — 155,92 руб.

Оздоровительный лагерь на базе ЦКРОиР

В лагере будет одна смена на 18 дней для 8 человек. Размер дотации государства на одну путёвку — 215 рублей.

Сколько платят родители за детей:

6−10 лет — 195,16 руб.;

11−13 лет — 206,14 руб.;

14−17 лет — 213,34 руб.

Профильный передвижной туристский лагерь

Всего будет три смены по 9 дней, в каждой по 40 детей. Размер дотации государства на одну путёвку — 92 рубля.

Сколько платят родители за детей:

11−13 лет — 29,04 руб.;

14−17 лет — 32,64 руб.

Профильный лагерь труда и отдыха

Лагерь в одну смену на 9 дней. Количество детей — 20. Размер дотации государства на одну путёвку — 94 рубля.

Сколько платят родители за детей:

14−17 лет — 48,89 руб.

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием

Продолжительность лагеря — 18 дней. Размер дотации государства на одну путёвку — 98 руб.

Сколько платят родители за детей:

6−10 лет — 13,56 руб.;

11−13 лет — 21,84 руб.;

14−17 лет — 27,96 руб.

Оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием

Лагерь в одну смену на 18 дней. Количество человек — 30. Размер дотации государства на одну путёвку — 97 руб.

Сколько платят родители за детей:

14−17 лет — 16,38 руб.