В Слуцке второклассники из 9-й школы подписали 99-летнего ветерана на газету «Кур'ер». Вы тоже можете это сделать

Ученики 2 «А» класса СШ № 9 подписали слуцкого ветерана на газету «Кур'ер». На протяжении трёх месяцев, начиная с июля, 99-летний Александр Смирнов будет еженедельно получать свежую прессу. Александр находится в отделении круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в деревне Огородники.

Школьники откликнулись на наш призыв подписать ветеранов на газету «Кур'ер» в знак благодарности за победу в 1945 году. Об этом редакции сообщила Жанна Валетко, классный руководитель 2 «А» класса СШ № 9. Ребята этого класса — постоянные участники акций и конкурсов газеты.

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«Мы захотели сделать какое-то конкретное дело, чтобы человеку было приятно. Так как мы (дети. — Прим. ред.) пока не умеем копать землю и поливать цветы, мы решили подписать ветерана на газету. Мы сами любим писать, читать, сочинять, пусть и ветеран будет знать, что происходит на Случчине. Мы думаем, ему будет приятно», — сказали ребята.

Газета «Кур'ер» и ученики 2 «А» класса СШ № 9 благодарят Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения.

Многие люди пожилого возраста не могут выписать газету — не позволяет пенсия. Если вы хотите сделать хорошее дело и подписать одного или нескольких пенсионеров на «Кур'ер», то просто позвоните нам. С вашей помощью пожилые люди смогут читать новости без пропаганды и узнавать, что происходит в городе и стране.

Подписку на газету «Інфа-Кур'ер» вы можете оформить:

в отделениях почтовой связи «Белпочта»;

сделав заявку на оформление подписки почтальоном на дому по телефону (8 01 795) 4 70 45 (для Слуцка);

(для Слуцка); через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку. В списке тематик нужно выбрать «Общественно-политические и литературно-художественные издания»;

— пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку. В списке тематик нужно выбрать «Общественно-политические и литературно-художественные издания»; при помощи платёжно-справочных терминалов;

при помощи сервиса belkiosk.by — на электронную версию газеты в формате PDF.

Юридические лица могут оформить подписку на наше издание в своих почтовых отделениях или через систему «Интернет-подписка» предприятия «Белпочта», на котором предоставляется возможность в реальном времени заполнить заявку и получить счёт-фактуру для оплаты. Телефоны для справок: (8017) 293 55 26, телефон в Слуцке и Слуцком районе — (801 795) 4 70 45.

Или же приходите к нам в редакционный отдел по адресу: Слуцк, ул. Ленина, 128.