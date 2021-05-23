Почти через год житель Слуцка повторно поднял проблему благоустройства дороги возле магазина КХП

В редакцию «Кур'ера» обратился житель Слуцка и рассказал о проблеме, с которой столкнулся после дождей. «При КХП есть магазин комбикормов, это хорошо. А плохо, что в дожди туда никак не подъехать, чтобы загрузить продукцию предприятия, из машины не выйти в ботинках», — сказал он.

Почти год назад с тем же вопросом в «Кур'ер» обращался Виталий Лапец, фермер из Слуцкого района. Мужчина попросил поднять проблему благоустройства дороги возле магазина «Золотой злак» возле комбината хлебопродуктов.

Тогда «Кур'еру» ответили, что знакомы с этой проблемой и в ближайшие дни займутся её решением.