Бразильский экс-полицейский убил десятки женщин и закопал их в собственном дворе

В бразильском городе Сальвадоре бывший полицейский убил десятки женщин и закопал их тела в собственном дворе. Об этом сообщает британская газета The Guardian, пишет Lenta.ru.

51-летнего экс-полицейского Уго Эрнесто Осорио Чавеса задержали в мае по обвинению в убийстве женщины и её дочери. Ранее мужчину подозревали в совершении сексуальных преступлений. Во время обысков в доме Осорио Чавеса власти обнаружили семь ям с телами женщин. К настоящему времени извлечены тела 24 женщин, и сообщается, что число жертв убийцы может достичь 40.

Прокуратура выдала ордер на арест ещё девяти подозреваемых, среди которых есть бывшие полицейские и офицеры армии. По версии следствия, они могли быть сообщниками убийцы и помогали ему заманивать своих жертв. Возле дома убийцы собрались десятки людей, которые думают, что их без вести пропавшие близкие могут быть среди погибших.