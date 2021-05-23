Долгое время тема подросткового секса была запретной. Сегодня родители стараются говорить об этом с детьми, однако редко касаются психологических аспектов и страхов тинейджеров. Как подготовить подростка к первому сексуальному опыту? О чём надо предупредить? Rebenok. by собрал мнения разных специалистов: сексолога, гинеколога и уролога.

Сексолог: «Не запрещать, а объяснять, что секс — это ответственность»

Ольга Смольская, психолог-сексолог, рекомендует родителям строить доверительные отношения с детьми и не стесняться обсуждать с ними тему секса. Специалист подготовила советы родителям мальчиков и родителям девочек о первом интимном опыте.

Родителям мальчиков

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Главное, что родители должны объяснить мальчику, что секс — это ответственность перед другим человеком.

— Родителям следует донесли мальчикам, будущим мужчинам, что их партнёрше потребуются доверительные отношения и близость, которые способен дать только взрослый человек. Снабдите его информацией хотя бы формально о том, как он должен поддержать свою партнёршу после первого раза. Это важно.

Эксперт объясняет, что парень должен постараться успокоить свою девушку и не оставлять её сразу после полового контакта.

— У девочек очень сильно скачет гормональный фон на протяжении всего этого процесса. Для девочки первый сексуальные контакт — это очень серьёзный шаг. Возможно, у неё будут слёзы, и нужно суметь успокоить. Обнять, поцеловать, максимально показать свою поддержку и взять на себя часть ответственности за этот процесс, таким образом разгрузить психику девочки.

Родителям девочек

Если девочку стали волновать вопросы о сексе и практическое воплощение сексуальной близости, родителям следует предложить ей провести самоопрос:

Действительно ли я этого хочу? Этот вопрос поможет понять подростку, его ли это решение. Не подталкивает ли меня кто-то? Может быть, на этом настаивает партнёр или подталкивает социум, подружки? Доверяю ли я этому мужчине? Вопрос интимной близости — это всегда вопрос доверия. Это тот человек, которому я действительно доверяю? Действительно ли мне близок этот человек? Действительно ли мы в отношениях или просто решили вместе попробовать поставить эксперимент? И последний вопрос: какие методы контрацепции я выберу?

— Сексуальный опыт, как правило, девочкам обходится дороже, — говорит сексолог. — Главное не пожалеть потом об этом. Возможно, нужно просто разнообразить петтинговые ласки и дать себе ещё время, чтобы повзрослеть.

Если девочка не предупреждала о своих намерениях вступить в сексуальный контакт, а это уже произошло, значит, она не доверяла родителям и многое в контакте с ней уже упущено, говорит Ольга Смольская. Но специалист уверена, что всегда можно это исправить: нужно попробовать вывести дочь на откровенность, понять причины, по которым она приняла такое решение.

— Здесь всё будет зависеть от возраста, в котором это произошло. Если это экстремально ранний возраст (10−13 лет), когда ребёнок ещё не оформился, не созрел, — это одна история. Нужно следить за самочувствием ребёнка и очень поддерживать девочку в этой непростой для неё ситуации. Возможно она, единожды попробовав, не пойдёт развиваться в эту тему дальше, а возьмёт тайм-аут. Это будет наилучший вариант. Если этот вопрос обсуждался и родители видят, что пара горит любовью и есть осознанность для вступления в интимную близость, девочку нужно поддержать, говорит эксперт. А именно: вместе пойти на приём к гинекологу и выбрать контрацептивные средства.

— После полового акта у девушек происходит очень серьёзный фейерверк гормонов. Перемешиваются гормоны стресса, страха и удовольствие. Замешивается такой сумасшедший коктейль, ещё не знакомый телу, и возникает состояние «я плачу-смеюсь-злюсь-наслаждаюсь-не понимаю, чего хочу».

Ольга обращает внимание родителей на то, что важно рассказать об этом дочери и объяснить, как можно помочь себе в такой ситуации.

— Во-первых, девочке нужно успокоиться, подышать, можно принять несколько таблеток валерьяны, чтобы прийти в психологическую норму, или лечь в тёплую ванну (не горячую!), чтобы расслабить тело. Самое главное — успокоиться и понять, что шаг уже сделан, а второй раз будет намного более интересным и более приятным.

Специалист говорит, что в последнее время в обществе наблюдаются положительные тенденции: возраст начала половой жизни подростков существенно увеличился.

— По данным опросов, в интимную близость люди вступают чаще всего уже после школы в 17−20 лет. Понятно, что как таковой нормы для начала интимных отношений нет: все по-разному развиваются физиологически и психологически. Но я могу порекомендовать, как можно дольше пребывать в состоянии девственности, потому что это положительно сказывается на психологическом комфорте подростка. Тем более что всегда есть альтернатива — техники петтинга и мануальные ласки.

Для справки:

В Беларуси возраст сексуального согласия —16 лет. В большинстве стран Евросоюза — 14 лет. В Польше, Чехии, Франции он начинается в 15 лет. Наименьший в Йемене — с 9 лет, наибольший в Тунисе — 20 лет.

Гинеколог: «Боли и крови может не быть»

Ольга Косинская, врач акушер-гинеколог женской консультации УЗ «37 городская поликлиника» города Минска, рассказала, какие ощущения могут возникнуть у девушки при первом интимном опыте.

— При первом половом контакте девочка может почувствовать боль, но это абсолютно необязательно. Уровень боли у каждого человека — разный. Если половой контакт происходит по желанию и девушка абсолютно расслаблена, боль будет минимальная. Ощущения могут быть от лёгкого дискомфорта до лёгких болей, но девочки не должны стесняться говорить о всех своих чувствах партнёру.

Важно! Подросток должен знать, что в любой момент он может передумать и остановиться!

Если болевые ощущения всё-таки присутствуют, скорее всего, они связаны с тем, что девушка не до конца расслаблена, либо недостаточно выработалась естественная смазка, говорит гинеколог. В этом случае партнёру нужно уделить достаточное время предварительным ласкам либо постараться дополнительно расслабить девушку. Иногда для этого достаточно просто сменить позу.

— Также болевые ощущения могут быть и от особенностей строения девственной плевы. У некоторых девочек она более плотная, поэтому при её разрыве болевые ощущения могут быть чуть более выражены, однако не до резких болей.

По словам эксперта, вопрос выделения крови после полового акта чаще всего волнует девочек. Иногда они боятся самого вида крови.

— Не стоит волноваться по этому поводу, потому что кровопотеря во время первого полового акта минимальная. У некоторых девочек крови может не быть совсем из-за того, что девственная плева достаточно эластичная и может не порваться во время первого контакта. Возможно, это произойдёт чуть позже. Либо при разрыве повреждаются очень мелкие кровеносные сосуды, что вызывает совсем скудные кровянистые выделения (всего несколько капель).

Гинеколог предупреждает, что если в течение часа кровяные выделения не останавливаются и заполняется прокладка, которую девушка обычно использует во время менструации, — это повод обратиться к гинекологу.

— Если в течение часа выделения остановились либо остались скудные, а болевые ощущения не беспокоят, значит, всё в порядке. Помните, выделения до объёма одной прокладки — это норма.

Перед первым половым контактом медик советует принять простой гигиенический душ только с привычными процедурами.

— Ничего нового делать перед первым половым контактом не нужно, так как это доставит дополнительный стресс для девушки и может вызвать дополнительные болевые ощущения. Желательно принять душ после полового акта, но если нет такой возможности, это не критично. Если по какой-то причине половой контакт был незащищённый, гинеколог рекомендует обработать наружные половые губы хлоргексидином.

— Основной частью гигиены также является контрацепция — это защита не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передаваемых половым путём. Если половой контакт происходит по обоюдному желанию, о контрацепции должны заботиться оба партнёра, но лучше, если презерватив будет и у девушки, так как иногда молодые люди про это забывают.

Также Ольга Косинская обращает внимание на то, что любящий партнёр, который заботится о девушке, не будет настаивать на том, чтобы половой контакт был незащищенным.

— Вокруг первого полового контакта ходит очень много мифов, слухов и легенд, которые, как правило, безосновательны. Самое главное, чтобы это произошло с тем человеком, которому девушка доверяет. Если она до конца расслаблена и уверена в своём партнёре, впечатления о близости останутся положительные, — уверена эксперт.